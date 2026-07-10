Doznajemo koliko je hrvatskih pomoraca u Hormuzu: Evo kada bi se mogli vratiti kući

USRED ESKALACIJE /

Zatišje između SAD-a i Irana nakon dva dana borbi i nazivanja primirja gotovim. Povod za najnoviju eskalaciju bio je napad na brodove u Hormuškom tjesnacu, među njima i na jedan s hrvatskom posadom.

Šestorica hrvatskih pomoraca koja su se nalazila na pogođenom katarskom brodu Al- Rekayyat u Hormuškom tjesnacu, nalaze se u Omanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima i prema hrvatskom Ministarstvu vanjskih poslova - uskoro bi trebali stići kući.

"Očekuje se da će brodar u sljedećih nekoliko dana organizirati njihov povratak u Republiku Hrvatsku. MVEP ostaje u stalnom kontaktu sa svim nadležnim službama i nastavlja pomno pratiti sve okolnosti događaja", objavilo je Ministarstvo.

Brod se još jučer nalazio kod Omana, pokazale su satelitske snimke. Inače, promet u tjesnacu je posljednjih dana bitno smanjen. Jučer je potvrđen prolazak tek 22 broda, a prije ponovljenih napada SAD-a i Irana ondje je prolazilo njih između 40 i 50 na dan.

U Hormuzu se trenutačno, prema podacima Ministarstva mora, nalazi 225 hrvatskih pomoraca.

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