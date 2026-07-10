Novi trošak za poduzetnike i obrtnike u hrvatskom gradu: 'Moramo ćemo dići svoje cijene'

Nakon poskupljenja vode, odvoza otpada i parkiranja, poduzetnike i obrtnike u šibenskoj staroj gradskoj jezgri dočekao je novi trošak. Grad Šibenik donio je odluku o povećanju spomeničke rente.

Iznos spomeničke rente povećan je s 40 na maksimalna 53 centa po četvornom metru poslovnog prostora, koliko zasad plaća jedino Dubrovnik.

Odluka se odnosi na 123 poduzetnika i obrtnika koji posluju u zaštićenoj kulturno-povijesnoj jezgri Šibenika.

Poduzetnici: 'Nije trenutak za nova poskupljenja'

Vlasnik restorana Damir Žaja ističe kako se poduzetnici nalaze u nezavidnoj situaciji.

"Nismo se nikad našli u ovakvoj situaciji da nas, s jedne strane, država, sve koji radimo u turizmu, poziva ne samo na zadržavanje nego i na smanjivanje cijena, a da grad, koji je ista ta vlast, diže cijenu vode za 60 posto, struje za 100 posto, parkiranja za 50 posto", kaže Žaja.

Dodaje kako će povećani troškovi neminovno utjecati i na poslovanje.

"Ako se nama dižu cijene, mi moramo dizati svoje. Ne moramo pod svaku cijenu, ali ako je nešto poskupjelo sto posto, onda to nije u redu", kaže.

Obrtnici upozoravaju da povećanje dolazi u trenutku kada se od ugostitelja i iznajmljivača očekuje smanjenje cijena i veća konkurentnost.

'Grad je ranije imao više razumijavanja'

Predsjednik Obrtničke komore Šibensko-kninske županije Ljazer Čivljak podsjeća da je Grad ranije imao više razumijevanja za poduzetnike.

"Do sada smo imali razumijevanje Grada. U vrijeme covida spustili su spomeničku rentu. Zašto sada idu na maksimalan iznos, a opet je krizno vrijeme i traži se spuštanje cijena usluga i iznajmljivanja? Mislim da ovo nije trenutak za povećanje", kaže Čivljak.

Odluci se protivi i dio oporbe, koji smatra da bi dodatni troškovi mogli predstavljati posebno opterećenje za manje poduzetnike.

Gradska vijećnica Možemo! Maja Šintić istaknula je da je dosadašnja odluka iz 2019. godine propisivala znatno niži iznos.

"Odluka iz 2019. propisala je da se u prvoj zoni, odnosno u strogom centru grada, spomenička renta naplaćuje 20 centi, a sada se povećava na 53 centa. Ovisno o kvadraturi poslovnog prostora, to može biti manji iznos, ali može biti i popriličan. Tako za prostor od 70 četvornih metara može iznositi i do 300 eura", kaže Šintić.

Grad: 'Novac će biti uložen u održavanje stare gradske jezgre'

U Gradu Šibeniku smatraju da je povećanje opravdano.

Pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Šibenika Slobodan Tolić kaže kako Grad od spomeničke rente godišnje prikupi oko 44 tisuće eura.

"Grad Šibenik, odnosno Upravni odjel za financije, godišnje prikupi oko 44 tisuće eura. To su mala sredstva koja moramo utrošiti namjenski, upravo za održavanje spomenika kulture u staroj gradskoj jezgri", kaže Tolić.

Povećanjem spomeničke rente u gradski će se proračun godišnje sliti dodatnih oko 14 tisuća eura.