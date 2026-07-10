Ludilo na Tvrđavi sv. Mihovila: Jelena Rozga raspametila Šibenik i pokazala vitku liniju

Na prepunoj tvrđavi sv. Mihovila, jednoj od najljepših ljetnih pozornica na Jadranu, Jelena Rozga (48) priredila je večer za pamćenje. Pred brojnom publikom izvela je niz svojih najvećih hitova koji su obilježili njezinu dugogodišnju karijeru, a gotovo svaku pjesmu pratili su glasovi okupljenih obožavatelja.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Od prvih taktova pa sve do samog završetka koncerta vladala je odlična atmosfera, ispunjena emocijama, pjesmom i dugotrajnim pljeskom. Rozga je još jednom potvrdila zašto već godinama slovi za jednu od najomiljenijih domaćih glazbenih zvijezda, dok je jedinstveni ambijent tvrđave sv. Mihovila cijelom događaju dao posebnu čar.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Podsjećamo, iako su iza nje stotine koncerata, Jelena Rozga nedavno je u emisiji SHOWtime na Happy FM-u, priznala da je trema i dalje prisutna: "Veliki sam tremaroš i to ne mogu promijeniti. Voljela bih da mogu isključiti taj sklop u glavi, ali jednostavno ne ide. Mislim da mi je to najviše narušilo zdravlje. Preemotivna sam, u sve ulazim s punim srcem. Zato iz nekih priča često izlazim ranjena. Nikad ne igram prljavo. Kod mene su uvijek otvorene karte i uvijek polazim od toga da su ljudi fer i pošteni. Nažalost, nisu svi takvi, ali čovjek uči dok je živ."

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Otkrila je i kako se odmara kada uhvati nekoliko slobodnih dana.

"Kad uspijem uhvatiti i tri slobodna dana, trudim se što više odmarati i maknuti mobitel barem na dva sata kako bih imala svoj mir. Ne zato što mi je nešto teško, nego zato što to moram zbog zdravlja. Otvoreno govorim o svojim problemima sa štitnjačom, pijem tablete za srce, odnedavno imam i novu terapiju... Kad sam u Splitu, najljepše mi je ručati s mamom i tatom. Mama ipak najbolje kuha, radi najbolje palačinke. Koliko god imam godina, ona se ponaša kao da sam mala Jelena", ispričala je za SHOWtime.