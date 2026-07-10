Postoji jedna mogućnost koja bi mogla sniziti cijene stanova, ali i donijeti druge probleme

NESLAVNI EUROPSKI VRH /

I opet smo u nečemu u europskom vrhu, točnije četvrti u EU po rastu cijena nekretnina u posljednje tri godine. Čak 41 posto su skuplji stanovi i kuće nego što su bili početkom 2023. E sad, za čak 40 posto je pala prodaja stanova u odnosu na lani, ali cijene i dalje ne padaju.

Istodobno su najamnine skočile čak 21,9 posto, što je daleko najveći rast među EU državama. Nakon Hrvatske, daleko ispod su Bugari sa 6,4 posto i Grci s pet posto – prosjek EU 3.

Paradoksalna situacija neće trajati zauvijek – doduše, neće vjerojatno ni nestati tako skoro.

Postoji jedna mogućnost koja bi mogla odvesti cijene prema dolje. "Ono što bi moglo biti, ako podbaci turistička sezona, broj kupaca mi mogao biti manji u Zagrebu", smatra direktor agencije za nekretnine Boro Vujović. Doduše, lošija sezona mogla bi nas odvesti u nove recesijske paradokse o kojima ne želimo razmišljati.

Vie pogledajte u prilogu.