Troši milijune da bi živio vječno, planira napuniti 160 godina. Ali na ovo nije računao

STRES GA SUSTIGAO /

Bryan Johnson, čovjek koji troši dva milijuna dolara godišnje na to da zaustavi starenje, ostane vječno mlad i ne umre, otkrio je da ima autoimunu bolest. Njegov želudac jede sam sebe.

Četrdesetosmogodišnji Johnson, koji se nada da će živjeti do 2140., odnosno do 160. godine i radi što god može da to postigne je bolestan. Ima autoimuni gastritis: kroničnu bolest u kojoj imunosni sustav napada želudac i njegovu sposobnost da proizvodi kiselinu. Što u konačnici uzrokuje nedostatak željeza, b12 i anemiju i povećava rizik od raka želuca.

Objasnio je da su mu bolest donijele godine stresa, ali da će stvari pokušati riješiti eksperimentalnim tretmanima. I da se u današnje vrijeme nijedno stanje ne bi trebalo smatrati neizlječivim.

Čuli ste već kako živi Johnson, ustaje u 5 ujutro, pije na desetke suplemenata, jede isključivo hranu biljnog porijekla, ide na terapiju kisikom u barokomoru. Sve kako bi ostvario svoj cilj, živio vječno.