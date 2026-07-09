Troši milijune da bi živio vječno, planira napuniti 160 godina. Ali na ovo nije računao
Bryan Johnson, čovjek koji troši dva milijuna dolara godišnje na to da zaustavi starenje, ostane vječno mlad i ne umre, otkrio je da ima autoimunu bolest. Njegov želudac jede sam sebe.
Četrdesetosmogodišnji Johnson, koji se nada da će živjeti do 2140., odnosno do 160. godine i radi što god može da to postigne je bolestan. Ima autoimuni gastritis: kroničnu bolest u kojoj imunosni sustav napada želudac i njegovu sposobnost da proizvodi kiselinu. Što u konačnici uzrokuje nedostatak željeza, b12 i anemiju i povećava rizik od raka želuca.
Objasnio je da su mu bolest donijele godine stresa, ali da će stvari pokušati riješiti eksperimentalnim tretmanima. I da se u današnje vrijeme nijedno stanje ne bi trebalo smatrati neizlječivim.
Čuli ste već kako živi Johnson, ustaje u 5 ujutro, pije na desetke suplemenata, jede isključivo hranu biljnog porijekla, ide na terapiju kisikom u barokomoru. Sve kako bi ostvario svoj cilj, živio vječno.