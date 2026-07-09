Furio Radin o uvredama, svađama i okršaju u kafiću Sabora: 'Bivši milicajac je okrznuo HDZ-ovca'

On je u Saboru vidio baš sve. I govore Franje Tuđmana, i bisere Ljube Ćesića Rojsa, i iznošenje Ivana Pernara i obračune svih vrsta.

Ali nakon 34 godine najdugovječniji zastupnik odlazi iz Sabora - Furio Radin u srijedu navečer gostovao je u RTL Direktu.

Kad odete iz Sabora, što će vam najviše nedostajati?

Vi ste spomenuli, sve što se spomenuli. Prije poslanice, od Tuđmana... Jeste li primijetili da nema poslanica više? A nekad poslanice su bile nešto čemu smo se svi čudili. Paraga prvo, Paraga, zamislite, sjećam se Parage. Jer je rekao 'ja ne mogu postaviti pitanja', na poslanicama nisi mogao postavljati pitanja. Sad nema ni poslanica više. Ne razumijem više ništa iskreno rečeno.

Što vam neće nedostajati iz Sabora?

Zapravo, ako hoćemo vidjeti što je bilo, koja je razlika između prije i sada, počnemo vrlo kratko od toga. Prije smo se svađali oko problema, a sada se svađaju, svađamo, svađaju, ljudi na osobnoj razini. To je fundamentalna razlika i to nije dobro. To mi neće nedostajati.

'Sve sam zbunio jer je jedan političar održao obećanje'

Zašto ste se sada odlučili na mirovinu?

To je odluka od prije više od dvije godine. Ja sam svom zamjeniku obećao da ću u polovici mandata prepustiti mu svoje mjesto. I održao sam obećanje i sve sam zbunio - da je jedan političar održao obećanje.

Jeste li mu dali savjet?

Pričao sam vam to prije. Hoćete da ponovim? Jesam, dao sam mu savjet. Rekao sam mu da je prva stepenica kad dođe s tribine malo viša od druge i da se pazi jer su se mnogi tamo poskliznuli i popiknuli se i to neslavno izgleda, ne baš elegantno.

Biste li mogli izdvojiti koji je najgori saziv Sabora?

Pa ovaj. Ne najgori po ljudima, nego po radu. Svađaju se na osobnoj razini. Ne znam jeste primijetili, ali u zadnje vrijeme ja sam govorio sve manje i manje. Predsjedavao sam, imao svoje protokolarne obaveze, a govorio sam vrlo rijetko. Zato što sam vidio da govoriti, a da ne napadneš nikoga oštro nema nikakve vajde jer ljudi očekuju od tebe samo da govoriš nešto loše o nekomu, ali ja sam vidio čak i to da jako teško pali ironija. Moraš biti, moraš biti oštar, moraš nekoga napasti, a ne biti ironičan. A kad si ironičan dobro to prolazi, ali kad nekoga napadneš, znate kao kad se netko posklizne i padne, onda se svi smiju jer si nekoga povrijedio.

Vi se procijenili da se razina komunikacije srozala tijekom godina?

Znate što, ne bih htio, imam dosta godina, pa ne bih htio sada ispasti da i moji mozak ima toliko godina. Neću reći da se srozala, promijenila se.

O fizičkim obračunima u Saboru

Tko je bio po vama najbolji predsjednik Sabora?

Ja bih rekao da smo skoro uvijek imali sreće.

Nećete reći tko je taj 'skoro'? Ne možemo dobiti odgovor tko je bio najgori?

Ne, rekao sam da ne idem protiv ljudi. I sada predsjednik Sabora zna držati i disciplinu, što je njegov zadatak. I to na jedan uljudan način bez svađe. Ali moraš dijeliti opomene. To je tvoj zadatak.

Prisustvovali ste i svim tim legendarnim aktualnim satima. Vidjeli ste i Sanadera, i Jadranku Kosor, i Milanovića, Oreškovića, Plenkovića. Tko se najbolje držao u tim situacijama?

Oreškovića sam najmanji vidio, što je očito mislim normalno jer je bio kratko. Ovisno o pitanjima. Moram reći da su se, pustimo sada ono razdoblje od Tuđmana, jer tada su bili tehnički premijer, praktički je premijer bio on ako je trebalo. Nakon toga su bili premijeri, svatko je imao svoje prednosti i svoje mane, a sad ne bih htio da netko misli da sada ja želim reći dobro o nekome tko je sad premijer, ali doista se Plenković dobro drži, a dobro se držao i Sanader. Nemojmo zaboraviti, ima on svoje mane, imamo i mi naše mane, imao je i on svoje velike mane. On je otvorio vrata prema manjinama. Kosorica isto nije bila loša. Ne bih htio nikoga zaboraviti.

Koje 'incidente' ćete pamtiti?

Za razliku od talijanskog parlamenta, kojeg ja pratim redovito, kod nas nema tučnjava u Saboru. Skoro je bila jedna, Rojs je čvaknuo Debeljuha, i tu je nastao veliki skandal. A onda je bila i jedna druga, u kafiću Sabora. Jedan srpski zastupnik koji je bio bivši policajac, je sjedio i došao je jedan zastupnik iz HDZ-a. Nećemo o imenima, o svima dobro. Taj zastupnik iz HDZ-a je počeo malo provocirati tog zastupnika, bivšeg policajca. On je bio baš bivši milicajac. On se dignuo i okrznuo ga malo jače nego Rojs Debeljuha. Onda je taj zastupnik HDZ-a, kojeg nećemo imenovati, napravio je konferenciju za tisak jer, rekao je, prolivena hrvatska krv u Hrvatskom saboru. Nije to bila tučnjava, trebate vidjeti kako izgledaju tučnjave po parlamentima u svijetu.

Imate li neki omiljeni istup?

Znamo ih svi, to je mitologija, čak nisu ni urbane legende, jer nisu ni legende ni urbane. Npr. ona o madracu, tih stvari se svi sjećaju. Bilo je eskapada, sad mi navire nekoliko njih. Odlučio sam da ne bih dao prednost nikome od tih genijalaca.

O Zlatku Daliću

Što kažete na to da se Zlatko Dalić oprašta s reprezentacijom? Dalić vas kopira?

Ne, ne, to je daleko jača stvar ovo što se dogodilo danas. Ja sam to pretpostavio, jako je puno dao reprezentaciji. Inače ne volim biti analitičar, volim biti više sintetičar. Sintetički ću onda reći da mi je žao, a drugo da sam znao da će tako postupiti jer je to bilo jedino normalno.

Jeste li gledali nogomet, jeste li bili zadovoljni ili ste bili ljuti na sudačke odluke?

Gledao sam nogomet, a moram reći, iako nisam više navijač od kada sam četiri godine pratio navijače i prestao biti navijač. Pratio sam ih iz znanstvenih razloga. Nisam pratio niti jednu utakmicu do kraja, iako volim nogomet. Bio je dobar nogomet u drugom poluvremenu Hrvatska - Portugal. Kratko je trajalo, bile su nepravde, nisam siguran jesu li nepravde odlučile o rezultatu, ali bile su nepravde. Mislim da ti ljudi moraju itekako odgovarati, Infantino prije svih jer se ponašao ispod svakog nivoa.

Hvala vam na gostovanju.

Vidimo se za pet godina, mislim da sam zadnji put bio prije pet godina.

Mislim da ste bili prije dvije. Što ćete sada, mirovina ili?

Vidimo se.