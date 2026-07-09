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SKUPE EMOCIJE /

Nećete vjerovati na što su ljudi potrošili 80 milijuna dolara tijekom Svjetskog prvenstva

Svi ste vidjeli da je Cristiano Ronaldo plakao kad je Portugal ispao s prvenstva. Ali možda niste vidjeli da ste se na to hoće li plakati ili ne mogli i kladiti.

Polymarket nije klasična kladionica, nego burza predviđanja na kojem kupujete i prodajete udjele u ishodu nekog događaja - to može biti utakmica, izbori, Oscari, cijene Bitcoina. 

Otprilike je 70 posto ljudi predviđalo da će Cristiano plakati, što i nije neko iznenađenje.  Ono što jest je što je na Polymarketu zabilježeno gotovo 80 milijuna dolara trgovanja u okladama na to hoće li Ronaldo zaplakati. Odgovor znamo - čovjek koji je u životu osvojio 36 trofeja, 5 puta Ligu Prvaka, Svjetsko prvenstvo nije nikada

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9.7.2026.
23:08
RTL Direkt
Cristiano RonaldoSuzePlakanjeSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.NogometPortugalSp 2026Svjetsko Prvenstvo 2026.
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