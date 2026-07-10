Gorjet će Split, 150.000 ljudi stiže na spektakl: 'Želimo da ovo ide na viši rang'

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Više od 150 tisuća posjetitelja iz 140 zemalja u iduća tri dana uživat će u glazbi 90 poznatih svjetskih DJ–eva jer počinje 12. Ultra Europe festival u Splitu.

Park mladeži ponovno postaje središte svjetske elektroničke glazbene scene, a sve splitske žurne službe u stanju su visoke pripravnosti.

Spremna je i splitska Čistoća čiji će djelatnici s prvim zrakama sunca pripremiti sve za drugu večer festivala koja nas čeka u subotu.

'Želimo da ovo ide još jedan rang više'

"Želimo da ovo ide još jedan rang više i da smo dokazali sa pripremama ove godine koje su bile najbolje do sada. Organizacijski isto tako smo tu spremni dva dana prije samog festivala, da možemo otvoriti vrata i to je dokaz da je ekipa, skoro 90 posto je iz Hrvatske, spremna za velike izazove, zadatke kao što je Ultra Europe", objasnio je organizator Joe Bašić.

"Već oko 5.30 naše službe izlaze na teren. Uključena su vozila, čistilice, pometanje ulica, odvoz otpada. Postavljeni su spremnici za miješani komunalni otpad, za reciklažu, za glomazni otpad. O svemu se vodi računa, tako da maksimalno smo spremni da sve bude u najboljem redu", kaže Vinko Marača iz Čistoće Split.