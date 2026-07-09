Ovo je stadion dan prije Ultre, tisuće posjetitelja već su u Splitu, pogledajte atmosferu

Dvanaesto izdanje festivala ULTRA Europe održat će se od 10. do 12. srpnja u Splitu, a očekuje se da će okupiti više od 150 000 posjetitelja iz više od 140 zemalja svijeta. VIP ulaznice rasprodane su u rekordnom roku, a grad je već pun atmosfere i energije koja svake godine spaja različite kulture, jezike i generacije u splitskom Parku mladeži. Organizatori su najavili početak uzbudljivog festivalskog vikenda koji će još jednom spojiti glazbu i zajedništvo u jedinstveno iskustvo po kojem je ULTRA poznata.

Festivalski vikend otvara se u petak, 10. srpnja, a na glavnoj pozornici nastupit će neka od najprepoznatljivijih imena svjetske elektroničke scene. Prvi dan predvode John Summit, jedan od najvećih fenomena nove generacije House glazbe, francuski izvođač DJ Snake, nizozemska EDM legenda Afrojack te Oliver Heldens, dok će ljubitelji bass zvuka moći uživati u nastupu Subtronics-a. Glavnu pozornicu upotpuniti će i HALO te miljenik festivalske publike MYKRIS. RESISTANCE pozornica donijet će vrhunsku techno i house selekciju.

Drugi dan obilježit će nastup svjetski popularnog Calvina Harrisa, koji je jedan od najsuspješnijih glazbenih umjetnika današnjice. Njegov dolazak predstavlja najveći booking u povijesti ULTRA Europe festivala te jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja ovogodišnje europske festivalske sezone. Uz njega će na glavnoj pozornici nastup imati i Hardwell, jedna od najvećih ikona elektroničke glazbe te mnogi drugi izvođači. Taj dan RESISTANCE pozornicu preuzet će Jamie Jones, koji će publici pružiti techno večer.

Završnica u nedjelju donijet će još jednu spektakularnu večer. Željno se iščekuje nastup FISHERA i Martina Garrixa, koji je jedan od najpopularnijih DJ-eva današnjice. Publiku očekuju i nastupi BUNT-a, predstavnika nove generacije elektroničke scene, ekskluzivni b2b nastup Rayja Volpea i Sullivan Kinga, Plastik Funka i Kraundlera koji garantiraju spektakularno otvorenje završnice festivala. Ljubitelje tvrđeg zvuka na RESISTANCE pozornici očekuje jedna od najjačih techno večeri koju će predvoditi Sara Landry i ostali senzacionalni izvođači.

ULTRA Europe će još jednom ispisati povijest i novo poglavlje priče, pretvarajući Split u globalno središte glazbe, odlične energije i nezaboravnih iskustava.