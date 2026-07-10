Hrvati otkrili što misle o svađi 'dva brda': 'Moraš okrenuti program da ih djeca ne gledaju'

Ministarstvo obrane demantiralo je predsjednika Republike o okolnostima sudjelovanja Hrvatske u mogućoj nabavi transportnog aviona za potrebe Oružanih snaga.

Iz MORH-a koji je s još šest zemalja na samitu NATO-a u Ankari potpisao pismo namjere poručuju kako je netočno da je Glavni stožer problematizirao taj projekt kao što tvrdi predsjednik. Naprotiv, u dva kruga koordinacije, kažu, pozitivno se očitovao o pismu namjere.

Zoranu Milanoviću poručuju da je u razmaku od samo 24 sata iznio dva potpuno oprečna stava o tom projektu: od toga da je prvo sebi pripisivao zasluge za rješavanje potrebe Hrvatske vojske za transportnim avionom do toga da je jučer iznio neistine kako su Oružane snage protiv tog projekta. Na kraju iz Ministarstva zaključuju da ne bi bilo loše da se predsjednik prvo dogovori sam sa sobom.

"Predsjednik Milanović, čini se, ne zna što znači neobvezujuće pismo namjere pa ga kategorički proglašava kupnjom aviona. Ipak, vjerojatnije je da predsjednik namjerno iznosi neistinitu tvrdnju.Budući da je pismo namjere neobvezujuće, Hrvatska nije obvezna sudjelovati ni u jednom modelu ako on ne bude odgovarao našim nacionalnom potrebama", poručuju iz MORH-a.

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"Sramota već dugo, moraš okrenuti program da ih djeca ne gledaju koliko su drski i neprofesionalni, a oni kao vode državu i brinu se za nas. Tužno", kaže Gorana Grubisich.

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