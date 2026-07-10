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PROJEKT TRANSPORTNOG AVIONA /

Božinović komentirao spor MORH-a i Zorana Milanovića: 'Činjenice su dosta precizne'

Božinović komentirao spor MORH-a i Zorana Milanovića: 'Činjenice su dosta precizne'
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Davor Božinović je komentirao i donošenje rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini

10.7.2026.
15:28
Ljubiša Prica
Patrik Macek/PIXSELL
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Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u petak da je Ministarstvo obrane (MORH) u svojem priopćenju istupilo s preciznim činjenicama, komentirajući spor predsjednika Zorana Milanovića i MORH-a oko projekta vojnog transportnog aviona.

Ministarstvo obrane ranije je odbacilo tvrdnje Milanovića o projektu vezanom uz transportne zrakoplove Airbus A400M Atlas, poručivši da on iznosi neistine i dezinformira javnost te je istaknulo da Glavni stožer tijekom pripreme neobavezujućeg Pisma namjere nije imao primjedbi.

Predsjednik Milanović izjavio je pak da bi odluku o sudjelovanju Hrvatske u projektu trebalo preispitati te ustvrdio da je Glavni stožer Oružanih snaga RH izrazio rezervu prema tom rješenju. Ocijenio je i da je riječ o velikom transportnom zrakoplovu koji bi Hrvatska koristila vrlo rijetko.

'Precizne činjenice'

Božinović je nakon sjednice Sabora rekao novinarima da bi volio kad bi se svi držali činjenica.

"Ne mogu govoriti o svemu što je tome prethodilo, ali činjenice koje je iznio MORH su dosta precizne o tome kakav je stav zauzimao Glavni stožer Oružanih snaga i kakve su izjave davali svi relevantni akteri u tom smislu", kazao je Božinović.

Podsjetio je da je MORH prije 12 godina odustao od svojih transportnih sposobnosti te da smo imali zrakoplove koji, kako je ocijenio, možda nisu mogli doći do dalekih destinacija, ali su mogli poslužiti svrsi.

Božinović je komentirao i donošenje rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, nakon što su Domovinski pokret i HDZ proveli konzultacije i došli do obostrano prihvatljivih rješenja.

"Kada govorimo o politici prema BiH, mislim da svi mi u Hrvatskoj, pogotovo HDZ i DP, imamo isti cilj - da Hrvati budu u potpunosti ravnopravan narod onako kako je to i slovo i duša Daytona i Ustava BiH", rekao je ministar.

Ocijenio je kako je dobro da je došlo do dogovora između HDZ i DP-a te da upravo zato postoje koalicije i koalicijski partneri.

Zoran MilanovićMorh
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