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uhitili napadača /

Cure detalji užasa s Ugljana: Muškarac zabio nož policajki u prsa?

Cure detalji užasa s Ugljana: Muškarac zabio nož policajki u prsa?
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Foto: Net.hr

Ozlijeđenu policajku prevezli su u zadarsku bolnicu

10.7.2026.
15:38
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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Život policajke koju je muškarac oštrim predmetom ozlijedio tijekom intervencije na Ugljanu nije ugrožen.

Podsjetimo, policija je u četvrtak, 9. srpnja, u 17.56 sati zaprimila dojavu o obiteljskom nasilju u mjestu Kali na otoku Ugljanu.

Policijski službenici odmah su izašli na teren, a tijekom postupanja u obiteljskoj kući muškarac je oštrim predmetom ozlijedio policajku.

Policajka je prevezena u Opću bolnicu Zadar, gdje je zadržana na liječenju.

Osumnjičenog muškarca policija je uhitila uz uporabu sredstava prisile, izvijestila je PU zadarska. Portal 057info neslužbeno doznaje da je riječ o starijem muškarcu koji je policajce dočekao s nožem, dok 24sata pišu da je policajku ubo nožem u prsa.

Iako je zadržana u bolnici, njezin život nije ugrožen.

UgljanPokušaj UbojstvaNapad Nožem
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