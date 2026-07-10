Cure detalji užasa s Ugljana: Muškarac zabio nož policajki u prsa?

Život policajke koju je muškarac oštrim predmetom ozlijedio tijekom intervencije na Ugljanu nije ugrožen.

Podsjetimo, policija je u četvrtak, 9. srpnja, u 17.56 sati zaprimila dojavu o obiteljskom nasilju u mjestu Kali na otoku Ugljanu.

Policijski službenici odmah su izašli na teren, a tijekom postupanja u obiteljskoj kući muškarac je oštrim predmetom ozlijedio policajku.

Policajka je prevezena u Opću bolnicu Zadar, gdje je zadržana na liječenju.

Osumnjičenog muškarca policija je uhitila uz uporabu sredstava prisile, izvijestila je PU zadarska. Portal 057info neslužbeno doznaje da je riječ o starijem muškarcu koji je policajce dočekao s nožem, dok 24sata pišu da je policajku ubo nožem u prsa.

Iako je zadržana u bolnici, njezin život nije ugrožen.