Cure detalji užasa s Ugljana: Muškarac zabio nož policajki u prsa?
Ozlijeđenu policajku prevezli su u zadarsku bolnicu
Život policajke koju je muškarac oštrim predmetom ozlijedio tijekom intervencije na Ugljanu nije ugrožen.
Podsjetimo, policija je u četvrtak, 9. srpnja, u 17.56 sati zaprimila dojavu o obiteljskom nasilju u mjestu Kali na otoku Ugljanu.
Policijski službenici odmah su izašli na teren, a tijekom postupanja u obiteljskoj kući muškarac je oštrim predmetom ozlijedio policajku.
Policajka je prevezena u Opću bolnicu Zadar, gdje je zadržana na liječenju.
Osumnjičenog muškarca policija je uhitila uz uporabu sredstava prisile, izvijestila je PU zadarska. Portal 057info neslužbeno doznaje da je riječ o starijem muškarcu koji je policajce dočekao s nožem, dok 24sata pišu da je policajku ubo nožem u prsa.
Iako je zadržana u bolnici, njezin život nije ugrožen.