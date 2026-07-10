Uhićeni gradonačelnik stigao na ispitivanje: Pogledajte kako je izašao iz marice

Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin (IDS) u petak poslijepodne doveden je na ispitivanje u prostorije riječkog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

Vižintin je priveden ranije tijekom dana, a kako doznaje RTL Danas, riječ je o proširenju istrage u slučaju malverzacije oko javnih zemljišta zbog kojih je već prije uhićena pročelnica Grada Jelena Perossa.

Od jutra inače traju uhićenja i pretresi objekata nekoliko osoba na području tog istarskog grada, a sve provodi Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK).

Uhićenja i hitne dokazne radnje

Podsjetimo, USKOK je, ne navodeći imena, ujutro izvijestio da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba u Bujama za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK je dodao da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.