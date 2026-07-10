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KORUPCIJA U ISTRI /

Uhićeni gradonačelnik stigao na ispitivanje: Pogledajte kako je izašao iz marice

Uhićeni gradonačelnik stigao na ispitivanje: Pogledajte kako je izašao iz marice
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin (IDS) u petak poslijepodne doveden je na ispitivanje u prostorije riječkog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

Vižintin je priveden ranije tijekom dana, a kako doznaje RTL Danas, riječ je o proširenju istrage u slučaju malverzacije oko javnih zemljišta zbog kojih je već prije uhićena pročelnica Grada Jelena Perossa.

Od jutra inače traju uhićenja i pretresi objekata nekoliko osoba na području tog istarskog grada, a sve provodi Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK). 

Uhićenja i hitne dokazne radnje 

Podsjetimo, USKOK je, ne navodeći imena, ujutro izvijestio da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba u Bujama za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. 

USKOK je dodao da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

10.7.2026.
16:22
Erik Sečić
Nel Pavletic/PIXSELL
BujeUhićenjaUskok
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