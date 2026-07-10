Napokon bi se mogao dogoditi dugo očekivani susret: Hoće li Harryjeva djeca vidjeti djeda?

Princ Harry sudjelovao je u Birminghamu na događaju posvećenom promociji Invictus Gamesa te poručio kako Velika Britanija mora razviti veću "nacionalnu otpornost". Vojvoda od Sussexa gostovao je u emisiji This Morning, gdje je govorio o važnosti ustrajnosti, oporavka nakon trauma i snazi koju pokazuju ratni veterani, piše Daily Mail.

Harry je istaknuo da natjecatelji Invictus Gamesa svojim primjerom nadahnjuju ljude diljem svijeta jer pokazuju kako se životne nedaće i invaliditet mogu pretvoriti u snagu.

"Kada se suočite s najtežim trenucima, važno je kako ćete iskoristiti tu traumu, iskustvo ili gubitak. Upravo tada gradite vlastitu otpornost i ljudi se mogu poistovjetiti s tim. Danas više nego ikad trebamo razvijati nacionalnu otpornost u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali i diljem svijeta", rekao je Harry.

Supruga i djeca nisu doputovali u Britaniju

Na događaju se nije pojavila Meghan Markle, iako je prvotno planirala prisustvovati. Vojvotkinja od Sussexa ostala je u Europi s djecom, princem Archiejem i princezom Lilibet, zbog sigurnosnih razloga i dugotrajnog spora oko policijske zaštite tijekom Harryjevih boravaka u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ipak, britanski mediji pišu kako postoji mogućnost da Meghan i djeca tijekom vikenda doputuju u Britaniju, što je potaknulo nagađanja o mogućem susretu s kraljem Charlesom. Ako do njega dođe, bio bi to prvi susret kralja s unucima Archiejem i Lilibet nakon gotovo četiri godine.

'Ponosni su na mene'

Voditeljica Alison Hammond tijekom razgovora upitala je Harryja jesu li Meghan i djeca ponosni na njegov rad s ranjenim veteranima.

"Ne govore mi to baš svaki dan, ali da, ponosan sam na njih, a i oni su ponosni na mene. Volim svoju obitelj", odgovorio je princ uz osmijeh.

Dodao je kako njegova djeca obožavaju emisiju Junior Bake Off, a s voditeljicom je u opuštenoj atmosferi izmjenjivao šale. Kada ga je pozvala u svoj dom na tradicionalni karipski ručak i našalila se da prije toga mora očistiti kuću, Harry joj je kroz smijeh odgovorio da će joj "izbijeliti WC".

Okušao se u sportskim izazovima

Osim intervjua, Harry je sudjelovao i u nizu sportskih aktivnosti kojima se promoviraju Invictus Games Birmingham 2027. Okušao se u pickleballu, sve popularnijem sportu koji će biti dio natjecanja, igrao laser tag te sudjelovao u utakmici ragbija u invalidskim kolicima.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se kada je tijekom pickleball meča u šali povukao ruku nakon što je protivnik krenuo na rukovanje, što je izazvalo smijeh okupljenih.

Kasnije je zaigrao i ragbi u invalidskim kolicima zajedno s bivšim britanskim ministrom obrane Alom Cairnsom, pri čemu je pokazao natjecateljski duh i nekoliko atraktivnih poteza.

Posjet dječjoj bolnici

Harryev petodnevni boravak u Velikoj Britaniji započeo je posjetom Dječjoj bolnici u Birminghamu, gdje se susreo s teško bolesnom djecom i medicinskim sestrama povodom 20. obljetnice programa WellChild Nurse. Harry je pokrovitelj humanitarne organizacije WellChild već 18 godina.

Njegov dolazak u Britaniju događa se samo nekoliko dana nakon što je izgubio sudski spor protiv izdavača Daily Maila, a istodobno se nastavljaju nagađanja o mogućem obiteljskom pomirenju s kraljem Charlesom tijekom njegova boravka u zemlji.