Neugodno iskustvo u Splitu: ‘Izbacili su nas sa stadiona s rupama, a Poljud je ostavština komunizma‘

Hajduk je pobjedom 2-0 protiv slovačke Žiline na Poljudu, u četvrtak navečer pred 23 000 gledatelja, napravio veliki korak prema prolasku u drugo pretkolo Europske lige. Ipak, nakon utakmice u Splitu dio pažnje nije bio usmjeren samo na rezultat i igru, već i na uvjete na stadionu te organizaciju susreta. Slovački sportski novinar Ivan Mriška, autor Športa koji je pratio utakmicu na Poljudu, objavio je tekst pod naslovom "Rupe na krovu, poznati političar i zabranjene stvari. Izbacili su nas iz splitskog press-centra“, u kojem je iznio niz kritika na račun Poljuda.

Putovali 10 sati do Splita

U reportaži novinar Ivan Mriška ovako je počeo tekst:

"Grad Split nije samo biser Jadrana, već i dom jedne od najpredanijih nogometnih zajednica u Europi. Kada se ljetne temperature, balkanski temperament i slovački nogometni otisak spoje, to stvara iskustvo koje se neće zaboraviti. Desetosatno putovanje prema jugu prošli smo kako bismo se sami uvjerili u nogometni kontrast i strast koju se gotovo nikada ne viđa u modernom europskom nogometu."

U tekstu se navodi i sljedeće:

"Putovanje na jug do otvarajuće utakmice Europskog kupa trajalo je gotovo pola dana, ali je donijelo uvid u potpuno drugačiji sportski svijet. Ulazak u kulturu trčanja i nogometa odmah na početku kvalifikacija ima svoju čar. S iščekivanjem kako će se završiti sučeljavanje slovačke taktike s vrućim hrvatskim tlom, pomiješali smo se s domaćom publikom, gdje tradicionalna organizacijska pravila dobivaju nešto labaviju dimenziju. Nakon deset sati vožnje autocestom, u gradu nas je dočekalo sunčano jadransko vrijeme. Termometar je pokazivao beskompromisnih 30 stupnjeva Celzija, a ulice su bile u opuštenom raspoloženju. Split ovih dana nije samo u sportskom duhu U obližnjem Parku mladeži, na istoimenom stadionu, isto nogometnom, održava se svjetski poznati festival elektroničke glazbe Ultra Europe. Ulice su stoga bile pune mladih ljudi iz cijelog svijeta, koje su ovamo privukla imena poput Martina Garrixa - legende elektronske plesne glazbe (EDM). Prije utakmice su se iz zvučnika mogli čuti hrvatski hitovi, a okolina je više podsjećala na šetnicu uz more. Taj dojam je potkrijepljen i činjenicom da se u publici i na stadionu moglo sresti poznata lica sa slovačke scene. Da, sa slovačke scene, naše, domaće. Dok su slovački navijači raspravljali o prisutnosti premijera Roberta Fica, koji je sjedio sa svojim kolegom i zaštitarom direktno iznad menadžera MŠK-a Karola Belaníka, za nas je prava zvijezda večeri bio netko drugi. Bio je to Peter Paulík, pjevač poznat sa Šláger TV-a."

'Krov na Poljudu pun je rupa'

I onda dolazimo do Poljuda. Mriška je istaknuo kako Poljud, unatoč svojoj prepoznatljivoj arhitekturi i statusu jednog od najposebnijih stadiona u regiji, pokazuje znakove starosti. Pohvalio je njegov izgled i konstrukciju u obliku školjke, ali je naglasio da se gotovo pola stoljeća nakon izgradnje više ne može sakriti nedostatak ozbiljnijih ulaganja i modernizacije.

"Mjesto održavanja utakmice prvog pretkola Europske lige, u kojoj je domaći Hajduk Split ugostio MŠK Žilinu, bio je stadion Poljud. Riječ je o arhitektonski zanimljivom djelu. Iz daljine izgleda izuzetno veličanstveno sa svojom poluotvorenom strukturom u obliku školjke. Međutim, riječ je o nasljeđu iz komunističkog doba, izgrađenom 1979. za Mediteranske igre. Starost i nedostatak modernizacije ne mogu se na njemu sakriti. Pažljivijim pogledom na krov otkriva se da je pun rupa i da bi, ako bi došla oluja, tisuće gledatelja odmah pokisle. Stara crvena atletska staza također je strukturni ostatak. Ovaj tartan oko terena nepotrebno udaljava tribine od trave i u modernom nogometu bi očito trebao nestati kako bi gledatelji sjedili bliže travnjaku".

Osim stadiona, slovački novinar osvrnuo se i na atmosferu te organizaciju na tribinama. Iznenadilo ga je što je tijekom utakmice primijetio pušenje među gledateljima, ali i među zaštitarima, što bi, kako navodi, na mnogim stadionima zapadne Europe bilo strogo sankcionirano. Kritizirao je i prodaju alkoholnog piva na stadionu, smatrajući da to nije u skladu s pravilima koja vrijede za europska natjecanja.

U Splitu se ne provode stoga UEFA-ina pravila'

"Europska nogometna federacija(UEFA) ima stroga pravila. U Splitu se, međutim, neki propisi uzimaju s rezervom. Dok će vas na stadionima u zapadnoj Europi zaštitar ispratiti zbog paljenja cigarete, na Poljudu (kapaciteta preko 33 000 navijača) stvari su bile drugačije. Ne samo domaći gledatelji, već i sami organizatori, koji su trebali paziti na red, palili su cigarete bez ikakvog straha. Organizatori su slično mogli slobodno prodavati alkohol. Umjesto bezalkoholnih pića ili bezalkoholnog piva, švedski stolovi su bez problema posluživali klasično lokalno pivo Karlovačko. U kombinaciji s 30-stupanjskom vrućinom, to je bio idealan doping za navijače, iako UEFA-ini propisi to jasno zabranjuju. Dok su domaći organizatori bili blagonakloni jedni prema drugima, gostima iz Žiline su naplatili previše, pa čak i izuli cipele."

Ivan Mriška tvrdi i ovo:

"Tijekom putovanja do stadiona, lokalni taksist nam je brzo objasnio zašto mještani ne vole slovačke klubove. Stara sportska razočaranja još uvijek proganjaju Split.

'Slovaci su nam noćna mora još od prije', primijetio je taksist dok se vozio gradom.

Žilina je 2009. godine ovdje u Splitu, na istom tom stadionu Poljud, pobijedila 1-0 u Europi i eliminirala Hajduk. Rane iz prošlosti oživio je MFK Ružomberok, koji je također šokantno trijumfirao 1-0 u Splitu i eliminirao Hajduk iz europskih natjecanja. Slovački nogomet ovdje je jednostavno napisan kao neugodan protivnik, a utakmicu protiv Žiline domaći su vidjeli kao priliku za popravak ugleda."

'Sportski šamar nije bio jedini koji smo dobili te večeri'

Slovački novinar potom se osvrnuo na ono što je vidio na tribinama, tvrdeći da ga je iznenadilo ponašanje zaštitara i gledatelja.

"Poraz je, naravno, tužan i bolan. Međutim, sportski šamar nije bio jedini koji smo dobili te večeri. Gorku točku na utakmicu neočekivano su stavili domaći organizatori koji su prekršili pravila UEFA-e. Dok bi vas na stadionima u zapadnoj Europi zaštitari odmah udaljili zbog paljenja cigarete, na Poljudu stvari su bile drukčije. Nisu samo domaći gledatelji pušili, nego čak i sami zaštitari, koji su trebali održavati red...

'Imate 10 minuta da izađete inače ću vas zatvoriti', beskompromisno je objavio lokalni organizator slovačkim novinarima i izbacio iz press centra, čime je prekršio standardni priručnik (UEFA-in priručnik za klubove ili UEFA-ine smjernice za medijske službenike) za organiziranje UEFA-inih utakmica. Kaže u tom istom priručniku da radna mjesta za novinare moraju biti otvorena 2 sata prije utakmice i najmanje 3 sata nakon utakmice. Pa, dobrodošli u stvarnost. A ovo je Europska liga", završava se tekst.