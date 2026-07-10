Sandro Perković nahvalio Hajduk i upozorio na važan detalj: 'To je iznimno opasno'

Sandro Perković, trener armenskog Noaha, gost je u novoj epizodi podcasta portala Net.hr "Maksanov korner" gdje analizira i komentira aktualne nogometne teme. Između ostalog, Sandro Perković osvrće i na ulazak Hajduka u novu sezonu. Bijeli su u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige u četvrtak navečer, na Poljudu, pobijedili slovačku Žilinu rezultatom 2-0. Cilj je za Hajduk ostvaren i upisana pobjeda od 2-0 golovima Brajkovića i Dalissona.

Sandro Perković detaljno komentira igru splitske momčadi, hvali energiju i pristup, ali i upozorava na opasnost koja se krije iza naizgled sigurnog rezultata. Posebno se dotiče i situacije oko Marka Livaje, koji je utakmicu započeo s klupe. Ušao je Livaja u 86. minuti.

'Hajduk je dominirao'

Hajduk je uspješno otvorio novu sezonu, pobijedio Žilinu 2-0. Komentar utakmice, kako si vidio pobjedu Hajduka?

"Jako dobar Hajduk, jako dobar Hajduk. Jako mi je žao što nije već jučer riješio pitanje prolaska dalje jer 2-0 je dobar rezultat, međutim, isto tako je i iznimno opasan rezultat. Hajduk je bio puno bolji, imali su još na ta dva gola pet-šest čistih situacija za zabiti gol. Imali su u početku utakmice, posebno u prvih 20-25 minuta, i dosta sreće. Jedna situacija kad je igrač od Žiline izašao sam pred vratara i jedna nesretna povratna lopta od Maržića koja je skoro završila u golu. Međutim, ajde to, imali su sreće da ne prime gol, a sve drugo Hajduk je dominirao. Jako dobar Hajduk, energičan, brz, okomit, puno trke, puno dobrih akcija. Žao mi je što Šego nije zabio, odigrao je fantastičnu utakmicu, međutim, kad napadač u četiri-pet dobrih situacija ne zabije gol, onda se to uvijek gleda nekako negativno. Svidio mi se i ovaj vezni Hajduka, novi, Dalisson. Ima jako lucidna rješenja, zabio je poslije gol, ali je kreativan vezni igrač, dobar na lopti, dobro se kreće. Tako da jedan Hajduk, koji je, barem ova prva utakmica, ne treba uvijek uzimati jednu utakmicu kao mjerilo nečega, međutim, imam osjećaj da će Hajduk biti puno bolji nego što je bio prošle sezone", govori Sandro Perković.

'Nitko nije iznad Hajduka'

Iznenadio je Hajduk po reakciji, po igri. Livaja je počeo s klupe, ali vidimo, normalno je bilo između njega i Garcije, odnosno pozdrav je bio normalan. Garcia ga je pozdravio, ušao je u igru Marko, dao svoj doprinos. Smirilo se u Hajduku i na tom polju...

"Pa je, i dobro je da se smiruje i dobro da se smiri. Livaja je puno dao Hajduku. Ja smatram da Livaja može puno i dati Hajduku. S druge strane, Hajduk je ogroman klub, nitko nije iznad Hajduka, tako da, dobro je i za Hajduk i za Livaju, i za trenera Garciju da se ta stvar smiruje i nadam se da će se to do kraja, do kraja smiriti."

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Cijeli podcast sa Sandrom Perkovićem pogledajte u priloženom videu gore.