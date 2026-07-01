U Hajduku nikako nije dobro: 'Šteta za klub i Marka Livaju, ali i za cijeli hrvatski nogomet'

Sandro Perković, bivši trener Dinama, sad strateg armenskog Noaha, druge momčadi Armenije u prošloj sezoni, gostovao je u podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" gdje je, uz analizu nastupa hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu i najave utakmice šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi između Hrvatske i Portugala, iznio i svoj jasan stav o turbulentnim događajima u Hajduku.

Perković je prokomentirao situaciju oko suspenzije i mogućeg odlaska Marka Livaje iz Hajduka, naglasivši kako je cijela nastala situacija loša ne samo za klub, već i za cjelokupni hrvatski nogomet. Dio medija piše kako Marko Livaja odlazi iz Hajduka, dok u klubu pak tvrde kako je Livaja trenutno "samo" suspendiran, kako nije na transfer listi i kako na njega i dalju u klubu računaju, te kako tek predstoji razgovor.

Kako komentirate situaciju u Hajduku? SHNL prvenstvo nije ni počelo, a već je dosta turbulentno na Poljudu, tj. u momčadi Hajduka. Livaja je suspendiran, možda i odlazi... Nije dobro u Hajduku.

'Hrvatskom nogometu je potreban jak i moćan Hajduk'

"Nemam neke konkretne informacije što se točno dogodilo. Mogu samo reći šteta za Hajduk, šteta i za Marka Livaju što je došlo do takvog rastanka. Mislim da su se i Hajduk i Livaja morali rastati na puno drugačiji i ljepši način i u konačnici šteta za hrvatski nogomet, da jedan takav klasni igrač odlazi, ako će otići. Ono što smatram i što je moj stav da je hrvatskom nogometu potreban jak i moćan Hajduk i ja se nadam da će Hajduk to i postati", kazao je Sandro Perković.

Podsjetimo, nakon pobjede Hrvatske nad Ganom na Svjetskom prvenstvu osmorica igrača, među kojima i Livaja, ostala su u noćnom izlasku oko 40 minuta dulje od dopuštenog te su nastavili druženje uz alkohol. Kada je uprava kluba to saznala, trener Gonzalo Garcia i sportski direktor Robert Graf odlučili su ih sljedeći dan kazniti dodatnim trčanjem.

Većina igrača prihvatila je kaznu i odradila je bez problema, no kapetan Hajduka Livaja je to odbio, što je dovelo do žustre verbalne rasprave s Garcijom i Grafom. Taj sukob pokazao se kao ključan trenutak u cijeloj situaciji.

Sutradan je, kako su to mediji pisali, postalo jasno da je donesena odluka o razlazu. Livaji će, tvrdi dio medija, biti omogućeno da kao slobodan igrač potraži novi klub, čime jedan od najvažnijih igrača u novijoj povijesti momčadi možda odlazi bez odštete. No, sačekajmo sastanak Livaje s klubom.