Kraj jedne ere: Je li Marko Livaja na izlaznim vratima Hajduka?

Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka u Sloveniji nakon što je klub potvrdio da je došlo do kršenja disciplinskog pravilnika i internih pravila ponašanja.

Odluka je donesena u večernjim satima, nakon čega se napadač uputio prema Splitu. Time je njegova epizoda na pripremama završila naglo i neočekivano, a sada ostaje otvoreno pitanje njegova statusa u klubu.

Prema dostupnim informacijama, Livaja bi mogao dobiti slobodne papire, što bi mu omogućilo da kao slobodan igrač potraži novu sredinu. Takav rasplet bio bi iznenađenje s obzirom na njegovu ulogu u momčadi i status jednog od ključnih igrača.

U sličnoj situaciji ranije su se našli Krovinović, Šarlija i Guillamón, kojima je klub također omogućio odlazak...