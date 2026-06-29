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Kraj jedne ere: Je li Marko Livaja na izlaznim vratima Hajduka?

Kraj jedne ere: Je li Marko Livaja na izlaznim vratima Hajduka?
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U sličnoj situaciji ranije su se našli Krovinović, Šarlija i Guillamón

29.6.2026.
11:40
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
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Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka u Sloveniji nakon što je klub potvrdio da je došlo do kršenja disciplinskog pravilnika i internih pravila ponašanja.

Odluka je donesena u večernjim satima, nakon čega se napadač uputio prema Splitu. Time je njegova epizoda na pripremama završila naglo i neočekivano, a sada ostaje otvoreno pitanje njegova statusa u klubu.

Prema dostupnim informacijama, Livaja bi mogao dobiti slobodne papire, što bi mu omogućilo da kao slobodan igrač potraži novu sredinu. Takav rasplet bio bi iznenađenje s obzirom na njegovu ulogu u momčadi i status jednog od ključnih igrača.

U sličnoj situaciji ranije su se našli Krovinović, Šarlija i Guillamón, kojima je klub također omogućio odlazak...

Hajduk SplitMarko Livaja
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