FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE IDE NIKUDA /

Oglasio se Hajduk: 'Livaja nije na transfer listi te na njega i dalje računamo'

Oglasio se Hajduk: 'Livaja nije na transfer listi te na njega i dalje računamo'
×
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

'Njegova suspenzija odnosi se samo na period priprema te će po povratku momčadi u Split, on nastaviti trenirati s prvom momčadi', napisali su iz Hajduka

30.6.2026.
15:44
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Dosta se pisalo ovih dana o statusu Marka Livaje nakon što je Hajduk objavio kako je kapetan protjeran s njihovih priprema u Sloveniji.

Mnogi su pisali o tome kako će Hajduk Livaji dati "slobodne papire", ali to se izgleda, barem za sada, neće desiti. Hajduk je naime objavio službeno priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

"Nastavno na službenu objavu Kluba te brojne informacije koje su se tijekom jučerašnjeg dana pojavile u medijskom prostoru, želimo dodatno informirati naše navijače i javnost.

Kao što je Klub već priopćio, tijekom priprema došlo je do nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba tako da je ukupno osam igrača među kojima i Marko Livaja, ignoriralo pravilo o odlasku u sobe nakon teambuildinga čiji je termin određen kako bi momčad zajedno gledala utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije. 

Predviđenu novčanu kaznu trener i sportski direktor odlučili su preinačiti u blažu, odnosno u trkački trening. Svoj trkački trening Marko Livaja je prekinuo te se neprimjereno obratio prvo sportskom direktoru, a potom i treneru. Nakon toga igrač je samovoljno napustio trening.

Marku Livaji je 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 26/27 što je dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanja s priprema.

Vezano za događaje na pripremama, jedina mjera koju je Klub dosad službeno donio je udaljavanje Marka Livaje s priprema prve momčadi. Njegova suspenzija odnosi se samo na period priprema te će po povratku momčadi u Split, on nastaviti trenirati s prvom momčadi. 

Sve ostale informacije koje kruže medijskim prostorom o njegovom statusu nisu istinite. 

Ističemo kako Marko Livaja nije na transfer listi i kako je on igrač na kojeg klub računa. 

Klub će s Markom razgovarati o ovoj situaciji, vjerujući da će ona biti riješena na način dostojan njega i Kluba kojem pripada, uz uvažavanje prema našem kapetanu, ali i s punom pažnjom prema interesu Kluba i poštivanju klupske hijerarhije.

O svim daljnjim odlukama javnost će biti pravovremeno obaviještena, isključivo putem službenih klupskih kanala.", napisao je Hajduk na svojim službenim stranicama.

Marko LivajaHajdukHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike