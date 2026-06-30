Oglasio se Hajduk: 'Livaja nije na transfer listi te na njega i dalje računamo'

Dosta se pisalo ovih dana o statusu Marka Livaje nakon što je Hajduk objavio kako je kapetan protjeran s njihovih priprema u Sloveniji.

Mnogi su pisali o tome kako će Hajduk Livaji dati "slobodne papire", ali to se izgleda, barem za sada, neće desiti. Hajduk je naime objavio službeno priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

"Nastavno na službenu objavu Kluba te brojne informacije koje su se tijekom jučerašnjeg dana pojavile u medijskom prostoru, želimo dodatno informirati naše navijače i javnost.

Kao što je Klub već priopćio, tijekom priprema došlo je do nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba tako da je ukupno osam igrača među kojima i Marko Livaja, ignoriralo pravilo o odlasku u sobe nakon teambuildinga čiji je termin određen kako bi momčad zajedno gledala utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije.

Predviđenu novčanu kaznu trener i sportski direktor odlučili su preinačiti u blažu, odnosno u trkački trening. Svoj trkački trening Marko Livaja je prekinuo te se neprimjereno obratio prvo sportskom direktoru, a potom i treneru. Nakon toga igrač je samovoljno napustio trening.

Marku Livaji je 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 26/27 što je dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanja s priprema.

Vezano za događaje na pripremama, jedina mjera koju je Klub dosad službeno donio je udaljavanje Marka Livaje s priprema prve momčadi. Njegova suspenzija odnosi se samo na period priprema te će po povratku momčadi u Split, on nastaviti trenirati s prvom momčadi.

Sve ostale informacije koje kruže medijskim prostorom o njegovom statusu nisu istinite.

Ističemo kako Marko Livaja nije na transfer listi i kako je on igrač na kojeg klub računa.

Klub će s Markom razgovarati o ovoj situaciji, vjerujući da će ona biti riješena na način dostojan njega i Kluba kojem pripada, uz uvažavanje prema našem kapetanu, ali i s punom pažnjom prema interesu Kluba i poštivanju klupske hijerarhije.

O svim daljnjim odlukama javnost će biti pravovremeno obaviještena, isključivo putem službenih klupskih kanala.", napisao je Hajduk na svojim službenim stranicama.