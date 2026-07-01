Sandro Perković: 'Portugal nam ne leži, ali siguran sam da ćemo ih proći. Evo i zašto'

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je primarni cilj i plasirala se u šesnaestinu finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. Nakon pobjede nad Ganom 2-1, kojom je osiguran prolazak skupine L, pred Vatrenima je idući i dosad najteži ispit, reprezentacija Portugala.

'Hrvatska je jako dobra u nokaut fazi'

U podcastu portala Net.hr "Maksanov korner" Sandro Perković, nogometni trener FC Noah iz Armenije i stručni komentator portala Net.hr za ovo Svjetsko nogometno prvenstvo, detaljno analizira nadolazeći dvoboj Portugala i Hrvatske i nudi jedinstveni taktički recept za pobjedu, iskazujući pritom optimizam.

Perković smatra da je utakmica protiv Gane bila naša najbolja u skupini te da momčad s puno optimizma ulazi u nokaut fazu.

Iako Portugalci slove za izuzetno teškog protivnika koji nam tradicionalno "ne leži", Sandro Perković smatra da razlog tome leži u jednoj ključnoj činjenici - nevjerojatnoj sličnosti dviju reprezentacija.

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"Hrvatska je jako dobra u nokaut fazi turnira, a utakmica protiv Portugala će biti sve samo ne lagana. Mi se po prvi put na turniru susrećemo s reprezentacijom koja je jako slična nama. Meni nekako, kad nogometno spomeneš Portugal, prve tri stvari koje mi padaju na um je kvaliteta, iskustvo i velika imena, ali kad spomeneš Hrvatsku, isto bih rekao - kvaliteta, iskustvo i velika imena. Portugal i Hrvatska su svije vrlo slične reprezentacije koje gaje vrlo sličan nogomet, tehnički iznimno kvalitetan. Portugal možda ima malo brže igrače, ali smatram da mi imamo itekako što reći u toj utakmici i mogu čak reći da sam ja siguran da ćemo mi proći Portugal. Može to biti na penale, onako kako su nas naši reprezentativci naučili na posljednja dva svjetska prvenstva, ali ja sam siguran da ćemo proći Portugal".

'Draža mi je euforija nego negativa'

Hoće li Hrvatska igrati rasterećenije sad kad je glavni cilj ostvaren, a to je plasman u nokaut fazu?

"Mislim da se već u utakmici protiv Gane moglo vidjeti da su bili laganiji, rasterećeniji, poletniji, energičniji i svježi i mislim da je tome upravo bio razlog pobjeda protiv Paname, gdje smo uzeli prva tri boda i onaj najveći pritisak skinuli s leđa. Stvorila se bila ta nekakva negativna atmosfera nakon poraza od Engleske. Dobar dio javnosti otišao je sad u drugi krajnost i stvara se nekakva euforija nakon utakmice protiv Gane. Po mojem sudu nije dobro ni jedno ni drugo, ali opet draže mi je da se stvara euforija nego da se pada u nekakve depresije. Ono što znam da su igrači maksimalno fokusirani samo na utakmicu. Sigurno su ove glavne vedete koje su imale probleme s ozljedama poput Modrića, Kovačića, Gvardiola, oni mogu biti samo bolji kako turnir bude odmicao, što su i pokazali i očekujem uistinu jednu vrlo zanimljivu utakmicu u kojoj ćemo mi na kraju slaviti".

'Portugal ne briljira, ničim me nisu oduševili na turniru'

Zašto nam Portugal ne leži, jer su slični nama? Za naglasiti kako Portugal na ovom Mundijalu ne briljira.

"Apsolutno. Portugal ne briljira. Pogledao sam utakmicu i pol Portugala na ovom turniru i nisu me oduševili s ničim. Očekivao sam od takve reprezentacije s takvim imenima puno više, međutim ono što moramo znati da je Portugal jedna od najboljih svjetskih reprezentacija i da se takve reprezentacije u pravilu počnu buditi, bude se i probude tek kad dođe nokaut faza. Portugal je prošao grupu vrlo suvereno i bez obzira što nisu briljirali, primili su samo jedan gol u tri utakmice, što dovoljno govori o njihovoj defanzivnoj stabilnosti. Imaju i fantastičnog golmana koji je imao par sjajnih obrana u utakmici protiv Kolumbije. I vi kad pogledate njihovih prvih 11, vidite da je to odlična momčad. Onda kad im pogledate tko im je u toj ekipi na klupi, pa da oni na klupi imaju neke igrače koji igraju standardno u PSG-u koji je osvajač Lige prvaka dvaputa zaredom i trenutno, o mnogima, najbolji klub na svijetu, onda znate kolika je njihova snaga. I baš iz razloga što igraju vrlo slično nama, tehnički iznimno kvalitetan nogomet, nama je protiv njih uvijek bilo teško, međutim pobjedili smo ih u Portugalu 2-1 u zadnjoj prijateljskoj utakmici, mislim da je to bilo prije zadnjeg velikog natjecanja i mi s Portugalom sigurno možemo igrati. Međutim, svi igrači Hrvatske će morati biti na najvišoj mogućoj razini. I tehničko - taktičko i kondicijsko i mentalno i da ćemo i individualno i grupno i momčadski morati funkcionirati gotovo savršeno. Da ćemo se morati baciti na glavu za svaku loptu, izgarati u svakom duelu, za svaki aut i bit će bitan svaki igrač, od prvog 26. I oni u igri i oni na klupi, koji će trebati biti poticajni, koji će trebati davati energiju. I ti s klupe će biti iznimno bitni. U takvoj jednoj sinergiji svih tih igrača i čimbenika i ako budemo igrali našu igru, koja nas je dovela do svih velikih uspjeha zadnjih godina, siguran sam da ćemo imati šansu."

Sprečavanje 'trokuta' i strpljiva patnja

Što mislite, osim ovih svih stvari, što će biti ključ pobjede? Ako bi mi mogli i malo objasniti moguću taktiku protiv Portugala, vjerojatno s četvoricom iza. Dalić je sam rekao da je fulao u prve dvije utakmice taktiku.

"Ja sam gotovo sto posto siguran da se neće puno toga mijenjati u odnosu na utakmicu protiv Gane. Mi sad tu možemo možda očekivati povratak Gvardiola i dizanje Perišića gore, što bi značilo jednog od dva nominalno krila, odnosno veznih igrača koja su igrala krila, da će možda preseliti na klupu. Osobno ne očekujem velike promjene. Ono što mene zanima je način na koji ćemo se braniti protiv njihovih trokuta, posebno u izgradnji njihovog napada gdje im je Vitinha iznimno bitan igrač, koji jako dobro igra i koji je po meni možda i najbolji zadnji vezni na svijetu. Morat ćemo jako dobro braniti njihove 'osmice' koje se jako dobro pozicioniraju među linijskim prostorima. Ako i ne mogu dobiti loptu, oni se tako dobro pozicioniraju da rašire naše dvije šestice i vezne igrače i naprave rupu po centrali, gdje se Ronaldo ponekad zna spustiti. Traže izolacije na bočnim pozicijama, tu će naša krila morati raditi puno, puno odgovorniji posao nego dosad jer su im bekovi izuzetno ofenzivno kvalitetni. Nekako, sprečavanje tih njihovih trokuta će biti po meni ključna stvar. Moramo znati patiti jer će oni sigurno nama u jednom dijelu utakmice uzeti posjed i u tom trenutku se moramo braniti sa svih 11 igrača zajedno", objasnio je Perković te dodao gdje vidi našu priliku:

"Isto tako, ono što će biti jako bitno je da se mi kroz naš kvalitetan posjed rasterećujemo. Oni za centralnog napadača imaju Cristiana Ronalda koji nije baš nešto pretjerano vičan igranju u fazi obrane, tako da bi našim stoperima zajedno s vratarom trebalo biti nešto lakše u prvoj trećini. I mi taj detalj moramo iskoristiti. Mislim da će utakmica biti jedna onako, kontrolirana kroz posjed, a takve utakmice u pravilu odlučuju detalji."

'Livaković je jedan od tri najbolja vratara na svijetu'

Nije dobro kad je golman ponajbolji igrač. Znači da je bilo problema, ali sad bi mogao biti ključ upravo Livaković, pogotovo ako ode do penala.

"Ma vidi, ja ću ti reći svoje mišljenje o Dominiku Livakoviću. Za mene je on jedan od najboljih vratara na svijetu, i to ne jedan od deset, nego ja bih rekao jedan od tri-četiri. Imao sam tu čast da mu budem trener i on je fantastičan vratar. On je velika snaga naše reprezentacije, brani već u kontinuitetu na iznimno visokoj razini. Siguran sam da će on biti na visini zadatka i naša jaka karika. Kad sam rekao da ovakve utakmice odlučuju detalji i da taj detalj može biti nekakva vrhunska obrana vratara, tu sam baš mislio na njega", zaključio je Sandro Perković.

Hrvatska je kroz povijest pokazala da je najbolja upravo u ovakvim, najtežim utakmicama, a forma momčadi tradicionalno raste kako turnir odmiče. Ako je suditi prema detaljnoj analizi i optimizmu Sandra Perkovića, Portugalce čeka iznimno težak posao protiv Vatrenih koji su spremni ispisati još jednu slavnu stranicu svoje nogometne povijesti.

Cijeli podcast sa Sandrom Perkovićem pogledajte u priloženom videu gore.