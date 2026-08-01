Severina otkrila zašto je 'Bezosjećajna' i najavila povratak koji su mnogi čekali

Hrvatska glazbena diva Severina (54) ponovno je zaintrigirala javnost, i to ne samo novom pjesmom, već i vrlo osobnom porukom koju je podijelila sa svojim obožavateljima na Instagramu. Nakon objave spota za emotivnu baladu "'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna')", pjevačica se oglasila kako bi pojasnila pozadinu pjesme i otkrila svoje planove, najavivši pritom povratak zvuku koji su njezini fanovi dugo priželjkivali.

'Proživljena pjesma' i ključ uspjeha

U svojoj objavi, Severina je naglasila duboku osobnu povezanost s novim singlom. "'Bezosjećajna' nisam, mirna sam i sretna, ovo je jedna od pjesama krojenih za mene, proživljena...", napisala je, zahvalivši svima koji su se prepoznali u iskrenim stihovima. Pjesma, koja je objavljena 31. srpnja, odmah je po izlasku osvojila publiku i, kako je i sama pjevačica istaknula, ušla u "trendinge" svih zemalja regije.

Ipak, Severina je pojasnila kako joj popularnost na digitalnim platformama nikada nije bila primarni cilj. "Nikad nisam ganjala samo to ludilo 'trendingovanja', to je uvijek dolazilo zbog mog izbora pjesama... Ali to nije ključ uspjeha, ključ je uvijek u dobrim koncertima, u autentičnosti, u dosljednosti mog puta", poručila je pjevačica. Za nju je, kako kaže, najvažnija dobra pjesma, interpretacija i vizualni dojam koji mora biti "umjetnost, mali film". To se očituje i u novom spotu redatelja Petra Pašića.

Nova trilogija i povratak 'stare Severine'

Pjesma 'Bezosjećajna' ujedno je i prvi dio nove glazbene trilogije. Severina je u objavi otkrila da uskoro stižu još dvije pjesme, a njezin opis posebno je odjeknuo među obožavateljima. "Dolaze još dvije pjesme, ne znam kako da ih opišem... Možda kako bi vi rekli - 'stara Severina'... Al' ja sve mlađa i mlađa (smijeh)", napisala je i izazvala lavinu pozitivnih komentara. Obožavatelji već dugo priželjkuju povratak zvuku koji je obilježio raniji dio njezine karijere, a ova najava obećava upravo to.

Dok publika s nestrpljenjem iščekuje nove hitove, koji će, prema najavama, nositi nazive "'Pozovi me ti' ('Anksiozna')" i "'Svirajte mi 'Rađaj sinove'' ('Savršena')", pjevačica se priprema i za nadolazeće nastupe. Jedan od najiščekivanijih svakako je onaj zakazan za 8. kolovoza u pulskoj Areni, gdje će publika vjerojatno imati priliku uživo čuti novu pjesmu.

Reakcije fanova, poput komentara "jedna jedina" i "kraljica", pokazuju da njezina iskrenost i glazbena vizija i dalje nepogrešivo pogađaju srca publike, koja sada s dvostrukim uzbuđenjem čeka nastavak ove glazbene priče.