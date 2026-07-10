Štenci čekaju socijalizatore: 'Godinu i pol uživate, a nekome mijenjate život'

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TRAŽI SE 30 VOLONTERA /

Dlakavi su, nespretni, proždrljivi i puno spavaju, no ovi štenci jednog će dana imati iznimno važan zadatak. Nakon obuke pomagat će osobama s invaliditetom, a prije toga moraju proći socijalizaciju u svakodnevnom okruženju.

Centar za rehabilitaciju Silver zato traži ljude spremne privremeno otvoriti svoj dom psima pomagačima i vodičima. Trenutačno više od 20 štenaca čeka socijalizatore, a uskoro stiže i novo leglo, pa je potrebno oko 30 volontera. Oni dobivaju hranu, opremu, veterinarsku skrb i stalnu podršku stručnjaka.

Sandra Ševerdija iz Centra Silver kaže da je i sama tri puta bila socijalizator te da je riječ o zahtjevnom, ali iznimno ispunjavajućem iskustvu.

"Kroz tih godinu i pol, to je jedno samo nagrađujuće volontiranje. Kasnije vi činite jako veliku stvar za nekoga drugoga, ali kroz tih godinu i pol sebično uživate u ovakvim malim slatkišima", rekla je.

Više pogledajte u prilogu.