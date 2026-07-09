Ako ste se kupali na ovim bazenima obratite pažnju na ove simptome: Mogu biti opasni!

Najstariji i jedan od najposjećenijih vanjskih bazena u Zagrebu Mladost privremeno je zatvoren nakon što su analize pokazale prisutnost bakterije legionele u malom bazenu i dječjem plićaku te povišene vrijednosti trihalometana u velikom bazenu.

Dok su vanjski bazeni na Mladosti zatvoreni, mnogi su građani osvježenje potražili na drugim zagrebačkim kupalištima, poput Svetica.

"Osjećam se sigurno. Pretpostavljam da se to neće svugdje dogoditi i nadam se da će ovdje biti sigurno", rekao nam je Lovro Stanković iz Osijeka.

Sličnog je mišljenja i Stipe Rezoje iz Uskoplja u Bosni i Hercegovini.

"Sportaši ovdje treniraju, često se kupaju, kao i mladi te mi stariji. Smatram da ne bi trebalo biti problema", kaže.

Nakon što su nalazi pokazali prisutnost legionele, na Mladosti su odmah pokrenute propisane mjere sanacije. Voda će ponovno biti uzorkovana, a bazeni će se otvoriti tek kada analize potvrde da je zdravstveno ispravna.

Što je legionela i za koga je opasna?

Legionela se najlakše razvija u toploj i ustajaloj vodi, osobito ako sustavi nisu pravilno održavani. Zbog toga se tijekom sezone kvaliteta bazenske vode redovito kontrolira, a osim kemijskih parametara provjerava se i ispravnost sustava za dezinfekciju.

"Jako je važno pratiti broj kupača i kontinuirano ih podsjećati na pojačane higijenske mjere te važnost osobne higijene pri korištenju bazena", ističe specijalistica epidemiologije Matijana Jergović.

Dodaje kako su na legionelu najosjetljiviji starije osobe, kronični bolesnici, trudnice i djeca, a zaraza se ne prenosi pijenjem vode, nego udisanjem sitnih kapljica koje sadrže bakteriju.

"Ako je prošlo više od dva tjedna otkad ste se kupali u bazenu u kojem je analiza pokazala prisutnost legionele, nemate razloga za zabrinutost. Mogući simptomi su glavobolja, opći osjećaj umora i blaži simptomi dišnog sustava, poput kašlja. Ako se razviju upala pluća, povišena tjelesna temperatura ili izraženiji respiratorni simptomi, potrebno je javiti se liječniku", upozorava Jergović.

Iz zagrebačke ustanove koja upravlja sportskim objektima poručuju da su odmah nakon zaprimanja nalaza poduzete sve propisane mjere. Bazeni su ispražnjeni, očišćeni i dezinficirani, a u tijeku su nove analize vode. Do objave njihovih rezultata vanjski bazeni na Mladosti ostaju zatvoreni, dok ostala gradska kupališta rade uobičajeno.