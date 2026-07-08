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ANALIZA OTKRILA /

Na bazenima Mladosti otkrivena bakterija, kompleks privremeno zatvoren

Na bazenima Mladosti otkrivena bakterija, kompleks privremeno zatvoren
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Foto: Ilustracija Davor Puklavec/PIXSELL

Nakon provedbe svih propisanih postupaka voda će ponovno biti uzorkovana i poslana na laboratorijsku analizu

8.7.2026.
13:19
danas.hr
Ilustracija Davor Puklavec/PIXSELL
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Vanjski bazeni Sportskog parka Mladost od utorka su privremeno zatvoreni nakon što je redovita kontrola kvalitete bazenske vode pokazala odstupanja na pojedinim bazenima, izvijestila je gradska ustanova za Upravljanje sportskim objektima.

Kako navode, tijekom redovitog monitoringa koji provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", na malom bazenu i dječjem prskalištu utvrđena je prisutnost bakterije legionella, dok je na velikom bazenu zabilježena povišena razina trihalometana.

Zbog predostrožnosti su vanjski bazeni od 8. srpnja privremeno zatvoreni, a odmah su poduzete sve mjere propisane Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda.

Voda će biti ponovno poslana na analizu

Nakon provedbe svih propisanih postupaka voda će ponovno biti uzorkovana i poslana na laboratorijsku analizu. Vanjski bazeni bit će otvoreni čim rezultati potvrde da je kvaliteta vode ponovno zdravstveno ispravna.

Iz USO-a ističu da se aktivnosti koje se provode u sklopu Programa javnih potreba privremeno održavaju na unutarnjem bazenu te da se svi treninzi i ostali programi odvijaju prema redovitom rasporedu, bez prekida.

Naglašavaju i da su svi ostali gradski bazeni kojima upravlja ustanova za Upravljanje sportskim objektima otvoreni za korisnike te da je voda na njima zdravstveno ispravna.

BazeniMladostBakterije
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