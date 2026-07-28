Nakon sastanka u Vladi stigao preokret: Građani povukli odluku o blokadama

Predstavnici Vlade, Fonda za zaštitu okoliša i građanske inicijative "Gospić je naš dom" dogovorili su u utorak da će javnost odmah dobiti sve analize vode i tla u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji koje je Fond dobio od nadležnih tijela, što je jedan od zaključaka njihovog višesatnog sastanka.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako su na sastanku dogovorili da Fond za zaštitu okoliša odmah objavi sve dostupne podatke koje je priskrbio od državnih tijela. DORH-u će se poslati upit oko objave podataka do kojih je DORH došao u kaznenom postupku, a tiče se vještačenja o kvaliteti i analizi tla i vode.

“Ovdje nema dviju strana. Dapače, jednak nam je interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje je taj otpad odložen uredi sukladno zakonu”, rekao je Bačić.

Dogovoreno je i da se u rujnu kada će Fond imati pripremljen tehnički dio dokumentacije, ponovno održi zajednički sastanak na kojem će se građanska inicijativa upoznati o svim daljnjim aktivnostima oko sanacije otpada s prostora gdje je trenutno odložen.

Što se tiče građevinske dozvole za rad pogona za preradu litija, pričekat će se zaključak Ministarstva zaštite okoliša oko toga je li potrebna procjena utjecaja na okoliš što je u tijeku.

“Nije izdana uporabna dozvola. Prema tome, tvornica ne može raditi, pa se onda ne mogu događati aktivnosti i okolnosti koje bi štetno utjecale na okoliš”, istaknuo je Bačić.

Vučković ne može jamčiti da će sanacija biti gotova u njenom mandatu

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je kako se na području Ličko-senjske županije može govoriti o nekoliko sanacija. S obzirom na to da je naknadno povećan udio klora u otpadu objavljen je drugi postupak javne nabave koji završava u kolovozu. Drugi dio sanacije odnosi se na neopasan otpad.

“Paralelno radimo isto tako na tehničkom rješenju onog najkompleksnijeg dijela, najtežeg i količinski i najneizvijesnijeg što se tiče stanja tla i voda”, rekla je Vučković.

Na pitanje hoće li sanacija završiti u njezinom mandatu, odgovorila je da to ne može jamčiti.

“Znam da mi je zadaća učiniti sve što se može da tako doista bude. Naravno da je najveće otvoreno pitanje u vezi s ovim otpadom koji je zakopan i zbog veličine i zbog činjenice da ništa od toga ne može biti zbrinuto u Hrvatskoj i zbog činjenice da u spalionicama takvi procesi traju značajno duže od mog mandata”, rekla je Vučković.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen rekao je da će se tim kompleksnim pitanjem hitno pozabaviti i da će analizirati sve opcije.

“Radi se o otpadu s opasnim svojstvima. Zato smo proveli prvi postupak koji znači moguće zbrinjavanje van RH. Što se tiče otpada u vrećama kojih ima oko 200 i koje su vani, on je kategoriziran kao neopasan. Od saznanja koje smo dobili od inspektorata jedan dio tog otpada je unutar silosa. Taj otpad je kompleksan. Tu još nemamo analiza”, istaknuo je Balen dodajući da će dati sve od sebe da se sve procedure što prije pokrenu u rujnu.

Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" odustaje od najavljenih blokada

Vjeko Bušić iz građanske inicijative “Gospić je naš dom” rekao je da su sastankom načelno zadovoljni i da ima nekog pomaka. Prije svega se to odnosi, istaknuo je, da će tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana biti dostavljene sve analize tla i vode.

“Da znamo napokon oko onog najopasnijeg otpada, koji je zakopan, kakve su njegove analize i kakva je potencijalna opasnost na ugrozu zdravlja i na okoliš”, rekao je Bušić.

Dodao je i da je dogovoreno da do 20. rujna ponovno sjednu i utvrde koji bi model sanacije bio najbrži kako bi čim prije sačuvali zdravlje i okoliš. Na novinarsko pitanje znači li to da zasada odustaju od najavljenih blokada cesta odgovorio je potvrdno.

“Vidimo da imamo određena obećanja i mi smo od početka pokušavali nastupiti institucionalno. Došli smo ovdje s institucijama razgovarati i nadam se da će ovaj postupak ići najbrže što može u interesu svih”, istaknuo je Bušić dodajući da žali što na sastanku nije bio ličko-senjski župan Ernest Petry i gradonačelnik Gospića Darko Milinović.