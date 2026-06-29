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UDARIO U RUBNI KAMEN /

Motociklist poginuo kod Karlobaga, policija objavila što je bilo kobno u vožnji

Motociklist poginuo kod Karlobaga, policija objavila što je bilo kobno u vožnji
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija

Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće

29.6.2026.
11:04
Hina
Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija
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Dvadesetogodišnji hrvatski državljanin poginuo je u nedjelju u prometnoj nesreći izgubivši nadzor nad motociklom na državnoj cesti D8 u predjelu Veliki Prženac u općini Karlobag, objavila je u ponedjeljak Policijska uprava ličko-senjska.

Mladić je oko 15.30 upravljao motociklom splitske registracijske oznake iz smjera Zadra prema Karlobagu te je zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, udario u rubni kamen, a zatim i u kameni usjek.

Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.

Savjeti policije za motocikliste

Na području Policijske uprave ličko-senjske tijekom proteklog vikenda evidentirano je ukupno 12 prometnih nesreća, od kojih jedna sa smrtno stradalom osobom, dvije s po dvije lakše ozlijeđene osobe te devet s materijalnom štetom.

Iz policije podsjećaju da vozači motocikala i mopeda najčešće stradavaju zbog neprilagođene i nedopuštene brzine, nenošenja zaštitnih kaciga, precjenjivanja vlastitih vozačkih sposobnosti te pretjecanja i provlačenja između vozila.

Savjetuju korištenje zaštitne opreme, prilagodbu brzine uvjetima na cesti, izbjegavanje vožnje pod utjecajem alkohola ili droga te održavanje dovoljne udaljenosti od vozila ispred.

Prometna NesrećaKarlobagCrna KronikaPolicija
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