Granica pomorskog i javnog paralizirala biser Jadrana! 'Pogledajte na što sliči ova plaža'

"Ja se sad nalazim jednom nogom u javnom dobru, a drugom nogom u pomorskom dobru. More vam je nekoliko desetaka metara udaljeno, visina iznad plaže je tri do četiri metra. Pa sada samo postavljam pitanje - je li to ispravak nekakve nelogičnosti ili pokušaj krađe pomorskog dobra?", kazao je pred novinarima gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin, predstavljajući inicijativu za izmjenu granice pomorskog dobra na tri gradske lokacije - Slatini, Pančeri i Tomaševcu.

Gradonačelnik tvrdi da Grad trenutačno ne može napraviti gotovo ništa jer nema potrebne ovlasti za upravljanje dijelovima prostora koji su u pomorskom dobru. Zato predlaže usklađivanje granice tako da dio pomorskog dobra postane javno dobro, kojim bi Grad mogao samostalno upravljati i uređivati ga.

Romana Terčić iz Opatije sa suprugom tijekom ljeta gotovo svakodnevno plovi uz obalu i dobro poznaje dijelove za koje Grad traži izmjenu granice. Smatra da bi upravljanje trebalo prepustiti lokalnoj samoupravi.

„Ja mislim da je to dobra ideja, jer će se lokalni uvijek brinuti za svoje. Međutim, ako netko drugi upravlja, onda su to već neki tuđi interesi“, kaže Terčić.

No prijedlog nije naišao na podršku oporbe. Nezavisna gradska vijećnica Neva Slani zamjera gradonačelniku što, tvrdi, o planovima nije razgovarao s građanima.

„Nije moralno da gradonačelnik to čini bez da se savjetovao s javnošću, bez da je predstavio Opatijcima koji su njegovi planovi i zašto to radi. Cijelo vrijeme navodi da je to zbog gradnje i uređenja, a uređivati i graditi može i na pomorskom dobru“, smatra Slani.

Derutna kupališta

Kirigin odgovara kako je problem upravo u procedurama koje prate zahvate na pomorskom dobru.

„Ako vam treba građevinska ili lokacijska dozvola, vi morate koncesionirati to područje. Sad vas ja pitam, kako ću urediti, primjerice, Ulicu slavnih koja se pola nalazi u pomorskom dobru, a pola u javnom dobru?“, pita gradonačelnik.

Na plaži Tomaševac Anica Aščić Gudeljević kupa se već 40 godina i kaže da joj je manje važno kome prostor pripada, a više kako izgleda.

„Može pripadati kome hoće, ali oni nisu. Pogledajte na što sliči ova plaža, nisu je dobro uredili. Trebali bi staviti da građani Opatije daju svoje komentare, ali onda da se oni i uvaže“, poručuje.

Da postupak utvrđivanja granice pomorskog dobra treba ubrzati smatra i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Ističe, međutim, da određivanje granice mora ostati u nadležnosti struke.

Do tada, u srcu biserne Opatije gledat ćemo derutne prizore.