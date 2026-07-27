Građani ulovili Poljaka koji je slikao golu djecu na Pelješcu: Nije mu prvi put

Poljski državljanin (61) uhićen je zbog sumnje da je na plaži Prapratno na Pelješcu fotografirao golu djecu dok su se igrala na obali i u moru. Policiju su 23. srpnja pozvali građani koji su primijetili njegovo sumnjivo ponašanje te ga zadržali do dolaska policajaca.

Muškarac je potom uhićen, a policija je pretražila šator u kampu u kojem je odsjeo te vozilo kojim se koristio. Pronađeni su i privremeno oduzeti mobitel i tri USB uređaja, koji će biti pregledani nakon dobivanja sudskog naloga.

Već osuđivan za isto kazneno djelo

Policija navodi da je isti muškarac 2007. godine već služio zatvorsku kaznu zbog iskorištavanja djece za pornografiju, počinjenog na Rabu.

Osumnjičeni je u subotu, 25. srpnja, doveden u pritvorsku jedinicu PU dubrovačko-neretvanske, a sudac istrage odredio mu je istražni zatvor.

Iz policije ističu da je pravovremena reakcija građana omogućila brzo uhićenje osumnjičenika. Roditelje su pozvali da na plažama paze na djecu te da svako sumnjivo snimanje odmah prijave na broj 192.