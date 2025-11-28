Stravičan slučaj s istoka Hrvatske: Uhićena teta iz vrtića zbog dječje pornografije!

Odgojiteljica u jednom dječjem vrtiću na istoku Hrvatske uhićena je zbog sumnje da je širila snimke dječje pornografije.

Glasine o tome da je u jednoj ustanovi za predškolski odgoj na području grada djelatnica snimala fotografije gole djece i slala ih za sada nepoznatoj osobi, čini se, nisu tek glasine, neslužbeno doznaje SiB. Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku potvrdilo je da provodi istragu protiv okrivljene zbog sumnje da je počinila kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom iz članka 165. stavak 1. Kaznenog zakona.

“Na prijedlog ovog državnog odvjetništva sudac istrage je protiv okrivljene odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela“, stoji u odgovoru DORH-a lokalnom portalu.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, odgovaraju nadalje, nastavlja s provođenjem istraživanja i provođenjem potrebnih dokaznih radnji radi donošenja meritorne državnoodvjetničke odluke.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sud obavijestio vrtić o pritvoru

Djelatnica je uhićena 4. studenog zbog sumnje da je "činila radnje na štetu maloljetne vrtićke djece". U međuvremenu joj je određen istražni zatvor te se nalazi u pritvoru, a službeno se u vrtiću vodi kao da je na bolovanju.

Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, kod odgojiteljice, inače osobe mlađe životne dobi, pronađene su suspektne fotografije djece školske dobi, 12-14 godina, koje je ona prosljeđivala zainteresiranim osobama i web-stranicama za dijeljenje pedofilskih sadržaja.

Vrtić je tek od suda dobio obavijest da je odgojiteljici određen jednomjesečni istražni zatvor.

Roditelji vrtićke djece proteklih su se dana međusobno žalili jedni drugima da nemaju nikakve informacije. Posebno su zabrinuti zbog potencijalne mogućnosti da je odgojiteljica pedofilima dijelila i fotografije njihove djece.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjakinja otkrila zastrašujuće detalje istraga: 'Djeca od 8 godina se dopisuju s predatorima'