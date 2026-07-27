Snimljena suluda vožnja! Klinci na romobilu jure autocestom? 'Prevršili su svaku mjeru'

Društvenim mrežama proširila se snimka mladih koji se električnim romobilom voze cestom nalik autocesti, dok ih iz neposredne blizine prate teška vozila.

Snimku je iz kabine kamiona zabilježio vozač koji se našao iza njih. Na njoj se vidi kako se romobilom kreću prometnicom velikom brzinom, izlažući se ozbiljnoj opasnosti. Snimka je prema opisu vjerojatno nastala u susjednoj Srbiji.

Građani prozvali roditelje

Opasna vožnja izazvala je brojne reakcije, a mnogi su se zapitali gdje su roditelji mladih sa snimke i kako su uopće završili na takvoj prometnici.

"Ova djeca prevršila su svaku mjeru", napisao je jedan korisnik, dok je drugi poručio: "Roditelje treba kazniti najstrožom kaznom."

Bilo je i onih koji su upozorili da djeca ne poznaju dovoljno prometna pravila te da električni romobili mogu biti izrazito opasni kada se njima neodgovorno upravlja. "Djeca danas imaju nagon za preživljavanje na razini nule", glasio je jedan od komentara.

Drugi su cijelu situaciju pokušali ublažiti humorom pa se jedan korisnik zapitao: "Jesu li platili na naplatnoj kućici?"

Kazne od 30 do 130 eura

Podsjetimo, što se tiče Hrvatske, voditelj Sektora za sigurnost cestovnog prometa PU zagrebačke Josip Fišter za RTL Danas upozorio je da s porastom broja električnih romobila raste i broj prekršaja njihovih vozača. Među najčešćima su vožnja bez zaštitne kacige, korištenje slušalica, puštanje upravljača te kretanje površinama na kojima romobili nisu dopušteni.

Prema zakonu, električni romobili ne smiju razvijati brzinu veću od 25 kilometara na sat, a za prekršaje su predviđene kazne od 30 do 130 eura. Policija može oduzeti i preinačena vozila koja postižu veće brzine.

"Osobno prijevozno sredstvo je praktično, ali nije igračka. Jedan pogrešan potez može dovesti do teških posljedica", poručio je Fišter.