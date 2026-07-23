Pijan i bez kacige vozio romobil: Završio s ozljedama opasnima po život

Vozač električnog romobila teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se u srijedu oko 3.30 sati dogodila u Primoštenu, u Ulici Porat.

Prema policiji, njemački državljanin (26) vozio je električni romobil pod utjecajem alkohola od 1,43 promila, a na glavi nije imao zaštitnu kacigu. Kretao se u suprotnom, odnosno zabranjenom smjeru, na dijelu gdje nema biciklističke staze, trake ni površine namijenjene pješacima.

Pao nakon što je udario u raslinje

Neposredno prije raskrižja s Ulicom svetog Josipa romobilom je skrenuo više udesno i udario u visoko raslinje, nakon čega je pao na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku utvrđeno je da je zadobio teške ozljede opasne po život.

Vozaču su izuzeti uzorci krvi i urina radi analize na prisutnost alkohola, a nakon nalaza slijedi odgovarajuća prekršajna prijava.