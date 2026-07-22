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UDARIO U DJEČJA KOLICA /

Poznat epilog incidenta iz Primoštena koji je zgrozio javnost: Policija ekspresno reagirala

Poznat epilog incidenta iz Primoštena koji je zgrozio javnost: Policija ekspresno reagirala
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Foto: Screenshot Facebook ŠibenikIN

Incident je u javnost dospio nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj se vidi muškarac kako prilazi terasi s drvenim kutijama i udara u dječja kolica

22.7.2026.
16:52
danas.hr
Screenshot Facebook ŠibenikIN
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Policija je završila kriminalističko istraživanje nad 71-godišnjakom zbog incidenta u Primoštenu u kojem je drvenom kutijom udario u dječja kolica na terasi ugostiteljskog objekta. Protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira.

Istragom je utvrđeno da je 17. srpnja u poslijepodnevnim satima u Primoštenu 71-godišnjak namjerno drvenom kutijom za dostavu hrane udario u prazna dječja kolica dok su njihovi vlasnici, strani državljani, sjedili na terasi ugostiteljskog objekta.

U srijedu, 22. srpnja, uz optužni prijedlog priveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.

Reagirao Grad Primošten

Podsjetimo, incident je u javnost dospio nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj se vidi muškarac kako prilazi terasi s drvenim kutijama i udara u dječja kolica. Nakon toga jedan od gostiju ustaje od stola i kreće prema njemu.

Grad Primošten potom je zatražio hitno utvrđivanje svih okolnosti događaja te osudio svaki oblik agresivnog i prijetećeg ponašanja koje može ugroziti sigurnost ljudi.

Policija je tada potvrdila da je muškarac uhićen, a sada je kriminalističko istraživanje završeno.

PolicijaPrimoštenUhićenjeDječja Kolica
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