Kutijama udario dječja kolica: Pogledajte incident u Primoštenu. Policija: 'Uhitili smo ga'

Grad Primošten zatražio je hitno utvrđivanje svih okolnosti nakon što je zaprimio videosnimku incidenta na kojoj se, prema navodima mještana, vidi sukob između osobe povezane s ugostiteljskim objektom Rudina Ante Lukete i gostiju susjednog restorana.

Kako navode iz Grada, snimku su im dostavili zabrinuti stanovnici, a na njoj se vidi muškarac koji prilazi terasi ugostiteljskog objekta noseći drvene kutije.

Prema opisu događaja koji je dostavljen Gradu, kutijama je udario u dječja kolica koja su se nalazila uz stol za kojim su sjedili gosti.

Nakon toga jedan od muškaraca koji je sjedio za stolom ustaje i kreće prema njemu.

Policija: 'Uhitili smo ga'

Iz policije su za Net.hr potvrdili da je muškarac koji je nasrnuo na dječja kolica uhićen.

"Policijski službenici Policijske uprave šibensko-kninske, odmah po saznanju za navedeni događaj, uhitili i doveli u službene prostorije policije osumnjičenog muškarca. U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja", pojašnjavaju iz PU šibensko-kninske na naš upit.

'Osuđujemo svaki oblik agresivnog ponašanja'

Iz Grada Primoštena poručili su da osuđuju svaki oblik agresivnog, prijetećeg ili neprimjerenog ponašanja koje može ugroziti sigurnost ljudi.

"Ako snimka vjerno prikazuje ono što se dogodilo, riječ je o ponašanju koje zahtijeva hitnu provjeru svih okolnosti od strane nadležnih institucija", naveli su u priopćenju.

Dodaju kako svaki događaj koji može predstavljati ugrožavanje sigurnosti mora biti detaljno ispitan, a javnost pravodobno informirana o utvrđenim činjenicama.

Grad Primošten pozvao je nadležna tijela da provedu potrebne provjere i utvrde odgovornost svih uključenih, dok su medije pozvali na profesionalno izvještavanje i uključivanje izjava svih strana.

"Snimku dostavljamo radi informiranja javnosti i poduzimanja svih potrebnih radnji", zaključili su iz Grada.