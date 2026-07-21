Što prijeti muškarcu za pokušaj ubojstva u Dubrovniku? Odvjetnik: 'Kao da je djelo dovršeno'

Verbalni sukob zbog parkiranja u dubrovačkoj Novoj Mokošici prerastao je u okrutan fizički napad. Naime, policija sumnjiči 32-godišnjeg muškarca za pokušaj ubojstva 65-godišnjaka kojeg je gurnuo niz stepenice i tukao nogama i rukama dok je ležao na tlu.

Što takva pravna kvalifikacija znači i kakva kazna prijeti osumnjičenom, za Net.hr pojasnio je odvjetnik Mario Medak.

"Za kazneno djelo ubojstva minimalna kazna zatvora je pet, a maksimalna 20 godina. Pokušaj ubojstva kažnjava se isto kao i da je djelo dovršeno. To znači i da u ovom slučaju osumnjičenom prijeti minimalna kazna zatvora od pet godina", objasnio je Medak.

Dodao je kako će sud prilikom odmjeravanja kazne posebno voditi računa o načinu počinjenja djela, brutalnosti napada, ali i svim okolnostima vezanim uz osumnjičenog, uključujući njegovo ranije ponašanje i eventualnu raniju osuđivanost.

Policija opisala detalje napada

Podsjetimo, incident se dogodio u ponedjeljak tijekom jutarnjih sati u Novoj Mokošici. Između dvojice muškaraca najprije je došlo do svađe oko parkiranja, no rasprava je ubrzo eskalirala i prerasla u fizički napad.

Prema policijskom izvještaju, osumnjičeni 32-godišnjak je 65-godišnjaka s leđa snažno gurnuo niz stepenice visoke oko pet metara. Muškarac je pritom zadobio teške ozljede, a prema policijskim navodima, napad se nastavio i nakon pada.

Dok je 65-godišnjak ležao na tlu, 32-godišnjak mu je zadao još nekoliko udaraca nogom i rukom po tijelu.

Nakon pružene liječničke pomoći na mjestu događaja, ozlijeđeni muškarac prevezen je u dubrovačku bolnicu.

Osumnjičeni je pronađen i uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.

Moguće određivanje istražnog zatvora

O tome hoće li 32-godišnjak ostati u istražnom zatvoru odlučivat će sudac istrage Županijskog suda u Dubrovniku, nakon prijedloga Županijskog državnog odvjetništva.

U ovakvim slučajevima, pojasnio je Medak, državno odvjetništvo najčešće predlaže određivanje istražnog zatvora.

"Istražni zatvor određuje se na 30 dana, no prije isteka tog roka, ako i dalje postoje razlozi, može se predlagati njegovo produljenje. O tome ponovno odlučuje sud", rekao je odvjetnik.

Dodao je da osumnjičeni ne mora nužno cijeli postupak provesti u istražnom zatvoru, već to ovisi o okolnostima slučaja, odlukama suda i trajanju postupka.

O daljnjem tijeku kaznenog postupka moglo bi odlučivati i zdravstveno stanje ozlijeđenog muškarca, koji je zadržan na liječenju u dubrovačkoj bolnici.