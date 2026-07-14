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NOĆNA DRAMA /

Krvavi obračun na plovilu u Medulinu: Makedonac nožem pokušao ubiti Srbina

Krvavi obračun na plovilu u Medulinu: Makedonac nožem pokušao ubiti Srbina
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Foto: ilustracija: Dusko Marusic/PIXSELL

Oko 2.30 sati, 54-godišnjak je uzeo nož i njime zamahivao prema glavi i trbuhu 48-godišnjaka

14.7.2026.
12:45
Erik Sečić
ilustracija: Dusko Marusic/PIXSELL
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Istarska policija u utorak ujutro u pritvor je dopratila 54-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije koji je dan ranije pokušao ubiti 48-godišnjeg Srbina

Drama se odvijala usred noći na jednom plovilu u Medulinu. 

Oko 2.30 sati, 54-godišnjak je uzeo nož i njime zamahivao prema glavi i trbuhu 48-godišnjaka. 

Lakše ozlijeđen 

Srbin je tada postavio ruku kako bi spriječio ubod u trbuh, pri čemu ga je osumnjičenik lakše ozlijedio nožem.

"Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da je 54-godišnjak počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju te je priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske", istaknula je policija u priopćenju. 

SrbinMakedonacMedulinPokušaj Ubojstva
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