Krvavi obračun na plovilu u Medulinu: Makedonac nožem pokušao ubiti Srbina

Istarska policija u utorak ujutro u pritvor je dopratila 54-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije koji je dan ranije pokušao ubiti 48-godišnjeg Srbina.

Drama se odvijala usred noći na jednom plovilu u Medulinu.

Oko 2.30 sati, 54-godišnjak je uzeo nož i njime zamahivao prema glavi i trbuhu 48-godišnjaka.

Lakše ozlijeđen

Srbin je tada postavio ruku kako bi spriječio ubod u trbuh, pri čemu ga je osumnjičenik lakše ozlijedio nožem.

"Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da je 54-godišnjak počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju te je priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske", istaknula je policija u priopćenju.