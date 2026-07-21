Brutalan pokušaj ubojstva na jugu Hrvatske: Sve je počelo zbog parkiranja

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, iz PU dubrovačko-neretvanske izvijestili su o pokušaju ubojstva u naselju Nova Mokošica u Dubrovniku za koje se sumnjiči 32-godišnji muškarac.

Naime, u ponedjeljak, tijekom jutarnjih sati, u Novoj Mokošici došlo do verbalnog sukova oko parkiranja između osumnjičenog 32-godišnjaka i 65-godišnjeg muškarca koji je eskalirao u fizički napad.

Osumnjičeni je 65-godišnjaka s leđa snažno gurnuo niz stepenice s visine oko 5 metara, pri čemu je nesretni muškarac teže ozlijeđen. Da stvar bude strašnija, dok je ležao na tlu, 32-godišnjak mu je zadao još nekoliko udaraca nogom i rukom po tijelu.

Nakon pružene liječničke pomoći na mjestu događaja, ozlijeđeni muškarac je prevezen u dubrovačku bolnicu gdje je zadržan na daljem liječenju.

Napadač je pronađen i uhićen te je doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Uz kaznenu prijavu, u utorak tijekom jutarnjih sati, predan je u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.