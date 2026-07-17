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Žena pokušala ubiti člana obitelji kod Zaprešića: Uhićena je

Žena pokušala ubiti člana obitelji kod Zaprešića: Uhićena je
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja

17.7.2026.
13:40
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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U Kupljenovu na području Zaprešića u četvrtak oko 21 sat dogodio se pokušaj teškog ubojstva. Policija za napad sumnjiči 75- godišnju ženu. Ona je nakon verbalnog sukoba oštrim predmetom ozlijedila 61-godišnjeg člana obitelji, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Napadnuti muškarac je zadobio lakše ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je u Domu zdravlja Zaprešić.

Policija je privela 75-godišnjakinju. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja.

Pokušaj UbojstvaZaprešićPolicija
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