Žena pokušala ubiti člana obitelji kod Zaprešića: Uhićena je

U Kupljenovu na području Zaprešića u četvrtak oko 21 sat dogodio se pokušaj teškog ubojstva. Policija za napad sumnjiči 75- godišnju ženu. Ona je nakon verbalnog sukoba oštrim predmetom ozlijedila 61-godišnjeg člana obitelji, javlja Policijska uprava zagrebačka.

Napadnuti muškarac je zadobio lakše ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je u Domu zdravlja Zaprešić.

Policija je privela 75-godišnjakinju. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja.