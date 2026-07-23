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TRAGEDIJA U KAŠTELIMA /

Vozačica (20) autom udarila pješakinju (75): Preminula je u bolnici

Vozačica (20) autom udarila pješakinju (75): Preminula je u bolnici
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Protiv vozačice je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće

23.7.2026.
11:40
Jaga Komazec
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Pješakinja (75), strana državljanka s prebivalištem u Hrvatskoj, preminula je u bolnici od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći u Kaštel Lukšiću.

Nesreća se dogodila 21. srpnja oko 20.30 sati na pješačkom prijelazu na Cesti dr. Franje Tuđmana.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila sumnju da vozačica (20), hrvatska državljanka s prebivalištem u Njemačkoj, nije usporila na vrijeme dok se približavala pješačkom prijelazu. Zbog neprilagođene brzine automobilom je naletjela na pješakinju i oborila je na cestu.

Protiv vozačice je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Prometna NesrećaKaštel LukšićSmrtno Stradala OsobaPrebrza Vožnja
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