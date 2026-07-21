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CHARTER PRIJEVARA /

Unajmili dva katamarana pa nestali s dugovima: Šteta se mjeri u stotinama tisuća eura

Unajmili dva katamarana pa nestali s dugovima: Šteta se mjeri u stotinama tisuća eura
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Policija navodi da su osumnjičeni pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 248 tisuća eura, za koliko je oštećena tvrtka iz Sukošana

21.7.2026.
21:33
Hina
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Zadarska policija kazneno je prijavila dvojicu muškaraca, 56-godišnjeg hrvatskog državljanina i 49-godišnjeg državljanina SAD-a, zbog sumnje na prijevaru u gospodarskom poslovanju kojom su trgovačko društvo iz Sukošana oštetili za najmanje 248 tisuća eura.

Policija sumnja da su od listopada 2021. do ožujka 2026., kao odgovorne osobe dvaju trgovačkih društava sa sjedištem na zadarskom području, sklopili ugovore o zakupu dvaju katamarana za charter s tvrtkom iz Sukošana, a tom prilikom s oštećenim su dogovorili način i rok otplate anuiteta leasinga. 

Nakon što nisu podmirivali dogovorene obveze, jednostrano su raskinuli ugovore, čime su, prema sumnjama policije, onemogućili oštećenoj tvrtki da podmiri svoja potraživanja.

Policija navodi da su na taj način pribavili protupravnu imovinsku korist od najmanje 248 tisuća eura, za koliko je oštećena tvrtka iz Sukošana te je protiv njih podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

ZadarSukošanPolicijaPrijevaraKatamaranDrzavno Odvjetnistvo
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