Hrvat ostao bez 65.000 eura: Kada je shvatio da je opelješen, uplatio je još 15.000

Preko lažne investicijske platforme i naknadne prijevare s navodnim povratom novca 58-godišnjak iz Bjelovara izgubio je oko 80 tisuća eura, priopćili su iz policije u utorak.

Muškarac je u ožujku na internetu naišao na oglas za ulaganje u dionice uz obećanje visoke zarade, nakon čega ga je kontaktirala osoba koja se predstavila kao broker i financijski savjetnik. Na njezin nagovor instalirao je mobilnu aplikaciju, a kako bi podigao navodnu zaradu, uplatio je prvih 1000 eura.

Na lažnoj platformi potom su mu prikazivani visoki prinosi kako bi ga se navelo na daljnje uplate. U razdoblju od 11. svibnja do 11. lipnja uplatio je još 64.000 eura. Kada zaradu nije mogao podići, shvatio je da je prevaren, ali tu prevari nije bio kraj.

Opet ga prevarili

Krajem lipnja ponovno su ga kontaktirali, ovaj put osoba koja se predstavila kao djelatnica agencije za povrat novca oštećenima u prijevarama. Uvjerila ga je da za povrat mora otvoriti inozemni zaštićeni račun, koji je u njegovo ime navodno otvorila u Francuskoj, te je na njega u nekoliko transakcija uplatio dodatnih 15.000 eura. Nakon novih zahtjeva za uplatama shvatio je da je prevaren i drugi put. Ukupna šteta procijenjena je na oko 80.000 eura.

Iz policije upozoravaju građane na oprez pri ulaganjima putem interneta i aplikacija te ističu da lažni brokeri koriste izmišljene prinose kako bi stekli povjerenje žrtava i naveli ih na nove uplate. Savjetuju da se ne nasjeda na oglase o brzoj i velikoj zaradi te da se ulaže isključivo preko provjerenih i ovlaštenih financijskih institucija.

U sklopu preventivne kampanje Web heroj policija navodi znakove koji upućuju na moguću prijevaru, među kojima su iznenadni telefonski pozivi s ponudama za ulaganje, obećanja brze i sigurne zarade, tvrdnje da je ponuda dostupna samo kratko te zahtjevi da se o ulaganju ne razgovara s drugima.

Građanima se savjetuje da prije ulaganja zatraže nepristrani financijski savjet, odbiju nenajavljene pozive s ponudama i svaku sumnjivu ponudu prijave policiji.