Muškarac (63) htio trgovati s kriptovalutama: U prevari je ostao bez više od 20.000 eura

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 63-godišnjaka iz Đakova, u lažnoj trgovini kriptovalutom, oštetio za više od 20 tisuća eura, izvijestila je policija u subotu.

U želji trgovanja kriptovalutom 63-godišnji Đakovčanin nedavno je stupio u kontakt s nepoznatom osobom. Sumnja se da ga je prevarant, lažnim prikazivanjem činjenica, nagovorio da u nekoliko navrata uplati ukupno preko 20 tisuća eura na lažno prikazan korisnički račun.

U tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljem, navode u policiji.