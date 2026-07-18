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POLICIJA TRAŽI PREVARANTA /

Muškarac (63) htio trgovati s kriptovalutama: U prevari je ostao bez više od 20.000 eura

Muškarac (63) htio trgovati s kriptovalutama: U prevari je ostao bez više od 20.000 eura
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljem

18.7.2026.
11:19
Hina
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 63-godišnjaka iz Đakova, u lažnoj trgovini kriptovalutom, oštetio za više od 20 tisuća eura, izvijestila je policija u subotu.

U želji trgovanja kriptovalutom 63-godišnji Đakovčanin  nedavno je stupio u kontakt s nepoznatom osobom. Sumnja se da ga je prevarant, lažnim prikazivanjem činjenica, nagovorio da u nekoliko navrata uplati ukupno preko 20 tisuća eura na lažno prikazan korisnički račun.

U tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljem, navode u policiji.

ĐakovoPrijevaraKriptovaluta
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