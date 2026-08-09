Urušio se balkon vile na kojem su stajali: Doznajemo stanje maloljetnika ozlijeđenih u Rijeci

Maloljetnici (14 i 16), koji su u subotu navečer zadobili ozljede u urušavanju balkona na zapuštenoj vili na Pećinama u Rijeci, stabilno su unatoč brojnim ozljedama te se očekuje njihov potpuni oporavak, doznaje RTL Danas.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Do nesreće je došlo oko 20.35 sati, nakon što se urušio dio betonske ploče na koji su se popeli 14-godišnjak, 16-godišnjak i još dvije maloljetne osobe.

Policija izašla na teren

Na lice mjesta stigle su policija i ostale žurne službe. Riječki vatrogasci na Net.hr potvrdili su da su iz ruševina izvukli dvije maloljetne osobe i predali ih Hitnoj medicinskoj pomoći.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dvoje maloljetnika potom je prevezeno u KBC Rijeka radi pružanja pomoći. Policija nastavlja provoditi mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.