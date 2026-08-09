Urušio se balkon vile na kojem su stajali: Doznajemo stanje maloljetnika ozlijeđenih u Rijeci
Riječki vatrogasci na Net.hr potvrdili su da su iz ruševina izvukli dvije maloljetne osobe i predali ih Hitnoj medicinskoj pomoći.
Maloljetnici (14 i 16), koji su u subotu navečer zadobili ozljede u urušavanju balkona na zapuštenoj vili na Pećinama u Rijeci, stabilno su unatoč brojnim ozljedama te se očekuje njihov potpuni oporavak, doznaje RTL Danas.
Do nesreće je došlo oko 20.35 sati, nakon što se urušio dio betonske ploče na koji su se popeli 14-godišnjak, 16-godišnjak i još dvije maloljetne osobe.
Policija izašla na teren
Na lice mjesta stigle su policija i ostale žurne službe. Riječki vatrogasci na Net.hr potvrdili su da su iz ruševina izvukli dvije maloljetne osobe i predali ih Hitnoj medicinskoj pomoći.
Dvoje maloljetnika potom je prevezeno u KBC Rijeka radi pružanja pomoći. Policija nastavlja provoditi mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.