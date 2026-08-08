Drama u Rijeci: Urušio se balkon, vatrogasci iz ruševina izvukli dvije maloljetne osobe

Na Pećinama u Rijeci večeras je došlo do urušavanja balkona na zapuštenoj vili u blizini hotela Jadran.

Dojavu o urušavanju balkona policija i vatrogasci dobili su u 20.45 sati.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječki vatrogasci na Net.hr potvrdili su da su iz ruševina izvukli dvije osobe i predali Hitnoj medicinskoj pomoći. Iz policije su nam potvrdili da riječ o dvije maloljetne osobe.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Sve službe i dalje su na terenu te se utvrđuju okolnosti ovog slučaja.