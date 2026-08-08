Drama u Rijeci: Urušio se balkon, vatrogasci iz ruševina izvukli dvije maloljetne osobe

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Na mjesto događaja ubrzo su stigle sve žurne službe, uključujući vatrogasce i djelatnike hitne medicinske pomoći
Na Pećinama u Rijeci večeras je došlo do urušavanja balkona na zapuštenoj vili u blizini hotela Jadran.
Dojavu o urušavanju balkona policija i vatrogasci dobili su u 20.45 sati.
Riječki vatrogasci na Net.hr potvrdili su da su iz ruševina izvukli dvije osobe i predali Hitnoj medicinskoj pomoći. Iz policije su nam potvrdili da riječ o dvije maloljetne osobe.
Sve službe i dalje su na terenu te se utvrđuju okolnosti ovog slučaja.