Muškarac iz Pule ostao bez 100.000 eura: Drama je počela kad je skinuo aplikaciju

Pulska policija zaprimila je prijavu slučaja prijevare u kojem je muškarac (65) ostao bez više od 100.000 eura, navodi se u priopćenju objavljenom u petak.

Njegove muke počele su početkom travnja, kada je na internetu naišao na link koji je upućivao na savjetodavno ulaganje u dionice. Tada ga je kontaktirao još uvijek nepoznati muškarac, koji mu se predstavio kao menadžer investicijskog fonda.

Uvjerio ga je da na svojem računalu instalira aplikaciju preko koje su zajedno "kupovali" dionice, na koje ime je 56-godišnjak uplatio više od 100.000 eura. Kada mu se lažni menadžer prestao javljati, muškarac je shvatio da je riječ o prijevari i slučaj pojavio policiji, koja utvrđuje sve okolnosti i traga za počiniteljem ili počiniteljima kaznenog djela.

Upozorenje građanima

Istarska policija upozorava građane da budu oprezni kako i sami ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. "Osim što je samo ulaganje u dionice i kriptovalute rizično, postoji opasnost da ćete naići na počinitelje koji će vas pokušati prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada. Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac", savjetuje policija.

"Neki od znakova koji ukazuju da biste mogli ostati bez svog novca su kada vas navodi brokeri uvjeravaju da je riječ o sigurnoj i lakoj zaradi te da je u tijeku akcija koju treba odmah iskoristiti. Uporni su i nagovaraju vas na trgovanje makar nemate u tome iskustva i uvjeravaju vas da je riječ o jednostavnom načinu trgovanja. Još jedan od znakova da bi se moglo raditi o prijevari je i kada na trgovinskoj platformi nema jasno navedenih kontakata kojima se možete odmah obratiti, a brojevi s kojih vas zovu brokeri nisu iz Hrvatske te ih na njih ne možete povratno kontaktirati", dodaje policija i podsjeća kako nema lake zarade, a stvari koje djeluju predobro da bi bile istinite, vjerojatno su prijevare.