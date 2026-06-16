Muškarac ostao bez 86.000 eura: Policija objavila kakvu je grešku napravio

Splitska policija izvijestila je u utorak da je zaprimila kaznenu prijavu zbog sumnje na počinjenje računalne prijevare u kojoj je muškarac oštećen za 86.000 eura, on je misleći da ulaže novac preko internetskih investicijskih fondova uplatio novac nepoznatoj osobi i ostao bez njega.

Oštećeni je od početka veljače ulagao novac preko tri različite internetske investicijske platforme i ukupno uplatio oko 16.500 eura. Početkom lipnja posumnjao je da se radi o lažnom investiranju i nezakonitim internetskim platformama.

U namjeri da vrati uloženi novac, putem društvene mreže stupio je u kontakt s osobom koja se predstavila kao djelatnik tvrtke koja se bavi povratom novca izgubljenog u lažnim ulaganjima. Ta osoba ga je uvjeravala da ima iskustva u povratu novca i tvrdila da su njegova sredstva deponirana na stranoj kripto mjenjačnici.

Nakon toga je od oštećenog zatraženo da, radi navodnog pokretanja postupka povrata novca, obavi dodatne uplate na više bankovnih računa, što je on i učinio uplativši ukupno 86.000 eura.

Provodi se kriminalističko istraživanje

Nakon toga je od njega zatražena nova uplata, navodno radi podmirenja dodatnih troškova i poreznih obveza. Tek tada je posumnjao da je prevaren te je događaj prijavio policiji, priopćeno je iz PU splitsko-dalmatinske.

Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i identiteta upletenih osoba i ponovno upozorava građane da budu posebno oprezni kod internetskih ulaganja i ponuda za brzu zaradu, osobito kada ih nepoznate osobe kontaktiraju putem društvenih mreža, aplikacija za komunikaciju ili elektroničke pošte.

Poseban oprez potreban je kod osoba ili "tvrtki" koje naknadno nude povrat novca izgubljenog u ranijim prijevarama te za to traže nove uplate, naknade, poreze ili troškove obrade.