Mlada djevojka iz Međimurja oprala više od 100.000 eura: Objavljeno kako je operirala

Međimurska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakinjom zbog sumnje da je preko više bankovnih računa oprala više od 100.000 eura od prijevara na štetu građana, pri čemu je novac prosljeđivala na kripto novčanike, a za sebe zadržala nekoliko tisuća eura.

Istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičena od srpnja do prosinca 2025. na svoje osobne transakcijske račune, otvorene u nekoliko banaka u Hrvatskoj i inozemstvu, primala novčana sredstva za koja se sumnja da su prethodno pribavljena prijevarama na štetu većeg broja građana u Hrvatskoj.

Prema dosad prikupljenim saznanjima, na njezine je račune u tom razdoblju uplaćeno više od 100.000 eura, nakon čega je novac kontinuirano prosljeđivala na adrese kripto novčanika, koristeći usluge kriptomjenjačnica.

Upozorenje građanima

Policija sumnja da je na taj način prikrivala i lažno prikazivala nezakonito podrijetlo novca te pomagala počiniteljima da zadrže imovinsku korist. Po dosadašnjim nalazima, za sebe je pritom zadržala nekoliko tisuća eura protupravne imovinske koristi.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv gospodarstva, odnosno pranja novca, protiv osumnjičene će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je pritom upozorila građane da ne ustupaju svoje bankovne račune, kartice, pristupne podatke internetskom bankarstvu niti korisničke račune na kriptoplatformama drugim osobama.

Sudjelovanje u prijenosu ili prosljeđivanju novca nepoznatog podrijetla, čak i uz obećanu novčanu naknadu, može predstavljati kazneno djelo i dovesti do kaznene odgovornosti, upozoravaju iz policije.