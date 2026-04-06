Hrvat (70) pročitao članak da se političar obogatio 'ulaganjem u dionice i naftu': Onda je ostao bez pola milijuna €

Bjelovarsko-bilogorska policija istražuje slučaj prevare u kojem je stariji muškarac (70) ostao bez oko 520 tisuća eura.

Prema dosad prikupljenim informacijama, prevareni je muškarac u srpnju prošle godine naišao na novinski članak na internetu u kojem je intervju dao navodno značajan politički dužnosnik u Hrvatskoj. U članku je pisalo da se sugovornik obogatio ulaganjem u dionice i naftu te je takav način zarade preporučio građanima. Na kraju spornog teksta stajala je i poveznica gdje su zainteresirani mogli ostaviti svoje kontakt podatke, što je oštećeni i napravio.

"Ubrzo nakon ostavljanja podataka kontaktirala ga je nepoznata muška osoba koja ga je nagovorila na početno ulaganje od 250 eura. Nakon što je prema uputama uplatio navedeni iznos, oštećenom je prikazano kako je njegov novac vrlo brzo udvostručen na 500 eura, a ta mu je dobit i isplaćena na bankovni račun", izvijestila je u ponedjeljak policija.

Tako je stariji muškarac povjerovao da se radi o sigurnom i profitabilnom ulaganju.

Izvlačili novac

A onda su prevaranti krenuli u akciju. Prema osmišljenom scenariju, kontaktirale su ga nepoznate osobe i poticale da dalje uloži u dionice. Davali su mu lažne izvještaje o navodnim dobicima i držali u zabludi da ostvaruje sve veći profi, odnosno da su njegova ulaganja sedmerostruko veća od uloženog.

Kada je pokušao doći do dobiti, rečeno mu je da mora uplatiti dodatna sredstva i to zbog navodnih troškova, poreza ili aktivacije računa.

Vjerujući da će doći do veće zarade, oštećeni je do srpnja 2025. do ožujka ove godine prema uputama nepoznatih osoba uplatio oko 520 tisuća eura. Onda je shvatio da je prevaren.

Iz policije navode da provode kriminalističko istraživanje kaznenog djela prevare, i apeliraju na građane da budu oprezni prilikom ulaganja na internetu.

Kako se zaštititi?

Pritom su objavili savjete kako da se zaštite od sličnih prevara:

ne vjerujte oglasima i člancima koji obećavaju brzu i sigurnu zaradu bez rizika,

budite sumnjičavi prema navodnim preporukama poznatih osoba, osobito ako vode na poveznice za unos osobnih podataka,

ne ostavljajte svoje kontakt podatke na neprovjerenim internetskim stranicama,

ne instalirajte programe za udaljeni pristup računalu na zahtjev nepoznatih osoba,

provjerite je li investicijska platforma registrirana i nadzirana od nadležnih institucija,

ne dijelite podatke o bankovnim računima, karticama i lozinkama.

Napominju građanima da nikad ne uplaćuju novac ako ih to traže nepoznate osobe, bez obzira ako im obećaju dobitke. "Počinitelji često isplaćuju manji iznos na početku kako bi stekli povjerenje, a potom traže sve veće uplate. Jednom uplaćeni novac najčešće se preusmjerava na račune u inozemstvu te ga je vrlo teško vratiti", ističu.

A kako na prvu nati da se radi o prevari? Ako vas netko uvjerava da morate hitno uplatiti dodatni novac da biste dobili isplatu, gotovo je sigurno da tu nešto "ne štima".

U slučaju sumnje na prijevaru, policija poziva građane da odmah prekinu komunikaciju s nepoznatim osobama, ne uplaćuju dodatno novac te događaj što prije prijave.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Burazer doveden pred suca istrage