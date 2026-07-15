Prevaranti usavršili opasnu metodu, stručnjak otkrio: 'Žele preciznije gađaju žrtve'

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STIGLO UPOZORENJE /

Prevaranti šalju više lažnih poruka nego ikad prije, a u tome im pomaže i posao olakšava umjetna inteligencija. Takozvani phishing, odnosno internetska krađa identiteta, čini gotovo polovinu ukupnog blokiranog zlonamjernog sadržaja, uz porast od 94 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Upozorenje stiže iz Infobipa, vodeće globalne IT i telekomunikacijske tvrtke. U svom istraživanju provedenom na milijardu interakcija diljem svijeta, Infobip je, zabilježio rekordne količine prijevara.

Više o tome razgovarali smo s Domenicom Devescovijem, globalnim direktorom za telekom strategiju Infobipa.

Pokušavaju što preciznije gađati žrtve

"Broj prevara raste zato što prevaranti koriste umjetnu inteligenciju, automatizaciju da bi na velikom uzorku mogli slati neželjene poruke, putem SMS-a ili e-maila. Da to rade brže, personalizirano i tako pokušaju što preciznije gađati žrtve", kaže Devescovi.

Na pitanje koje su najčešće prevare, Devescovi odgovora: "Najčešća prevara je phising, maliciozne poruke koje se šalju na e-mail adrese ili brojeve korisnika. Najviše se događa da se impersoniraju banka, dostavna služba, državna institucija i da se kroz tu poruku pokušavaju dobiti osobni ili financijski podaci na koji se radi prevara."

U našem videu pogledajte cijeli razgovor i savjete kako se zaštititi.