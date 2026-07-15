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PUT ŠVICARSKE /

Dinamo počinje sezonu sljedeći tjedan na RTL-u i Voyo

Nogometaši Dinama odigrali su posljednju pripremnu utakmicu uoči početka natjecateljske sezone. Dvoboj protiv ukrajinskog viceprvaka Čerkasija završio je bez golova.

Aktualnog hrvatskog prvaka za šest dana čeka prva utakmica na putu do Lige prvaka. Modri putuju u Švicarsku gdje će im protivnik u drugom pretkolu biti momčad Thuna. Prijenos uživo obje utakmice moći ćete pratiti na glavnom RTL-a i, naravno, našoj digitalnoj platformi VOYO.

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15.7.2026.
21:12
Sportski.net
DinamoThunLiga Prvaka
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