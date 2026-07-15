FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI IZBORNIK /

Deschamps će pokušati osvojiti broncu, a onda dolazi legenda

Nogometaši Francuske još nemaju sigurnu medalju oko vrata. Čeka ih borba za broncu, a nakon toga vjerojatno i promjena na klupi. Didier Deschamps trebao bi nakon što mu ovoga ljeta istekne ugovor, odstupiti s mjesta izbornika, a Tricolore bi mogao preuzeti legendarni Zinedine Zidane.

Bivši kapetan Francuske, osvajač svjetskog i europskog zlata, bez angažmana je od 2021. otkako je napustio klupu Real Madrida. Pretpostavlja se kako je sve ponude odbijao čekajući svoju funkciju iz snova koju će, čini se, uskoro napokon preuzeti.

VOYO logo
15.7.2026.
20:24
Sportski.net
Francuska Nogometna ReprezentacijaDidier DeschampsZinedine Zidane
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa