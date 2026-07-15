Deschamps će pokušati osvojiti broncu, a onda dolazi legenda

NOVI IZBORNIK /

Nogometaši Francuske još nemaju sigurnu medalju oko vrata. Čeka ih borba za broncu, a nakon toga vjerojatno i promjena na klupi. Didier Deschamps trebao bi nakon što mu ovoga ljeta istekne ugovor, odstupiti s mjesta izbornika, a Tricolore bi mogao preuzeti legendarni Zinedine Zidane.

Bivši kapetan Francuske, osvajač svjetskog i europskog zlata, bez angažmana je od 2021. otkako je napustio klupu Real Madrida. Pretpostavlja se kako je sve ponude odbijao čekajući svoju funkciju iz snova koju će, čini se, uskoro napokon preuzeti.